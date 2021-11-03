Читатели язвительно написали, что США сильно преувеличивают свой военный потенциал

Читатели болгарской газеты "Факти" оценили статью Forbes о том, что бомбардировщики ВВС США B-1B Lancer могут уничтожить российский флот. Жители Республики посчитали данное заявление смешным.

Американский журналист из издания Forbes заявил, что два их бомбардировщика могут выпустить 48 ракет, которые за раз потопят весь Балтийский флот. Болгары язвительно написали, что США сильно преувеличивают свой военный потенциал.

"Сказки Шахерезады!" – написал один из читателей.

Кто-то отметил, что с 1945 года американцы воюют с русскими только в кинокартинах. Комментатор выразил надежду на то, что напряженные отношения между двумя странами не перерастут в реальные боевые действия.

"Конечно потопят – если долетят (или хотя бы взлетят)", – высказался другой житель Республики.

Еще один пользователь Сети считает, что если бы у Америки были шансы победить в войне с Российской Федерацией, то она бы уже давно нанесла удар. При этом он хочет, чтобы восторжествовал здравый смысл.

Комментатор с ником Centyrion уверен – самолеты ВВС США действительно могут "наворотить дел". Однако вернуться обратно в Америку они вряд ли смогут, так как Россия использует межконтинентальную баллистическую ракету "Булава".

Интернет-пользователь добавил, что подобный страшный сценарий вряд ли воплотится в жизнь в ближайшее время. РФ, как заверил он, могут развалить только внутренние факторы.