Заявившему о "горящей тундре" Байдену посоветовали вернуть России Калифорнию с Аляской

Заявившему о "горящей тундре" Байдену посоветовали вернуть России Калифорнию с Аляской
Джо Байден. Фото: CNP / AdMedia / www.globallookpress.com
Президенту ответили на упреки в адрес Москвы

Дипломатический диалог с Соединенными Штатами для России не имеет смысла. Такое заявление сделал востоковед Евгений Сатановский, прокомментировав недавний выпад американского лидера Джо Байдена в адрес его российского коллеги Владимира Путина.

Ранее Байден заявил, выступая на саммите G20 в Риме, что Москва не присутствовала на мероприятии, равно как и Пекин. При этом "у Путина тундра горит", а Россия в целом испытывает крайне серьезные проблемы с климатическими изменениями, считает президент США. Хотя британский премьер Джонсон заявил, что уважает решение главы РФ и председателя КНР пропустить саммит из-за пандемии.

Сатановский же заявил, комментируя слова американского президента, что считает необходимым напомнить "престарелому неразумению" вернуть Аляску с Калифорнией. Первую в свое время освоил Баранов в качестве продуктовой базы для колонистов.

Востоковед также указал, что администрация Белого дома могла бы воспользоваться помощью Министерства чрезвычайных ситуаций для тушения пожаров в Аляске и Калифорнии. Однако проблема заключается в том, что все дипломатические диалоги с Соединенными Штатами неприемлемы – Вашингтон их просто не понимает.

"Все остальное – разговоры в пользу бедных", – заявил политолог в комментарии для интернет-газеты "Взгляд".

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, комментируя ситуацию, что у Байдена с командой хватает собственных проблем с лесными пожарами, однако Белый дом сделал вид, будто проблема для РФ носит исключительный характер.

Источник: Взгляд ✓ Надежный источник
Егор МАЛКОВ
Пророк
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Тебе народ наш и Глас Божий напоминает,что Калифорнию и Аляску России надо возвернуть!!! Проверь по словарю ДАЛЯ!
Пророк
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Байден,я из донских казаков,но побывал на горах в Калифорнии,чтобы увидеть "Секвойи"?которым по 5000-5500 лет.пожар это ужас!!!
Пророк
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Байден- это уникум непросвещенности,и там большинство таких. Пора бы знать,что тундра не горит,горит тайга. И так во всем они!!!
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