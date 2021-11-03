Две страны, по словам хорватов, стали смотреть в разные стороны

По мнению некоторых экспертов, Россия и Китай, несмотря на кажущиеся идеальными отношения, на самом деле, являются вынужденными союзниками. Последние годы ознаменовались довольно тесными контактами между Пекином и Москвой, что вызывает недовольство и тревогу в ряде западных стран. Однако в Хорватии уверены, что в скором времени ситуация изменится коренным образом.

Такое мнение высказали в хорватском издании Advance. В своем материале хорваты пишут о невозможности дружбы между странами, претендующими на звание мировой державы. Поводом для таких рассуждений послужили слова профессора Александра Лукина, опубликованные в американском The Washington Quarterly, из которых следует, что пик сотрудничества России и Китая к настоящему моменту уже пройден.

Хорваты отмечают, что, несмотря на кажущееся единство, каждая из сторон преследует свои собственные цели, в том числе и в экономической сфере. В качестве примера Advance приводит стремления Китая развить проект "Нового шелкового пути" и усилия России по расширению ЕАЭС. Также хорватское издание акцентирует внимание на роли США в двусторонних отношениях, поскольку именно из-за противостояния общему врагу произошло сближение Пекина и Москвы. Однако авторы материала также считают, что Вашингтону по силам расколоть этот хрупкий альянс, ударив по точкам напряжения и, таким образом, расстроив российско-китайские отношения.