Турки своеобразно восприняли слова Владимира Путина

Турецкие журналисты и читатели считают, что появление в Донбассе беспилотников "Байрактар", произведенных в их стране, и успех этого оружия напугали российское руководство. Поводом для таких мыслей стали слова главы РФ Владимира Путина на встрече с представителями Минобороны и ВПК в Сочи.

Президент России рассказал об эффективности и потенциальной опасности БПЛА. В конце своей речи лидер отметил: "Мы научились отражать эти атаки и делаем это достаточно эффективно".

Тем не менее, не все услышали это заключение. Турецкое издание Haber7 опубликовало статью, в которой сообщается о якобы царящей в российской администрации панике из-за появившихся в зоне конфликта на Донбассе беспилотников "Байрактар" турецкого производства. Напомним, оружие применила украинская армия. Мнение редакции поддержали и читатели издания. В комментариях неоднократно появлялись слова о трусости и позоре России. "Похоже, действительно, испугались, стыдно", – пишут интернет-пользователи.

Однако официальное руководство Турции не поддерживает такую точку зрения. Глава турецкого МИДа Мевлют Чавушоглу на саммите G20 при общении с журналистами подчеркнул, что любое проданное оружие уже нельзя назвать "турецким, российским или украинским". Он также подчеркнул, что Турция тоже сталкивается с применением оружия, в том числе и российского производства, однако не считает это поводом обвинять Россию в чем-либо и призывает Украину перестать акцентировать внимание на стране-производителе оружия.