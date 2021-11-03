Турецкий эксперт: Россия "прибьет" Грецию из-за расширения территории в Эгейском море

Турецкий эксперт: Россия "прибьет" Грецию из-за расширения территории в Эгейском море
Фото: Impact Press Group / ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com
Экс-генерал уверен, что Москва не оставит без внимания спор Афин и Анкары

В интервью греческому изданию Greek City Times политический аналитик, генерал в отставке Эрдоган Каракуш высказал мнение о том, что может произойти при попытке Греции расширить свои территориальные воды в Эгейском море до 12 миль.

Аналитик уверен, что действия Афин не останутся незамеченными в Москве. Каракуш считает, что камнем преткновения станет нежелание России постоянно запрашивать у греков разрешение на проход через проливы. Эксперт полагает, что когда Афины решатся заявить о расширении, то Москва "прибьет" Грецию. 

Однако недавно глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркнул, что Греция имеет право на расширение территориальных вод, согласно действующему международному морскому кодексу, и Москва не собирается этому препятствовать. При этом глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что при решении спора о принадлежности территориальных вод между двух государств, нужно обсуждать эту тему с помощью диалога, соблюдая интересы всех сторон. Особенно это важно, когда притязания одной страны противоречат интересам другой, но являются законными по Конвенции по морскому праву. 

Многолетний конфликт в Восточном Средиземноморье между Турцией и Грецией обострился в прошлом году из-за вторжения Анкары в исключительную экономическую зону Кипра.

Источник: Greek City Times
Алина РУСИНА
новости партнеров

Bloomberg спрогнозировал срок запуска "Северного потока-2"

Энергетический кризис в Европе может усугубиться

Польский эксперт раскрыл план Лукашенко по дестабилизации Европы

Президент Белоруссии решил применить "оружие D"

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей