Экс-генерал уверен, что Москва не оставит без внимания спор Афин и Анкары

В интервью греческому изданию Greek City Times политический аналитик, генерал в отставке Эрдоган Каракуш высказал мнение о том, что может произойти при попытке Греции расширить свои территориальные воды в Эгейском море до 12 миль.

Аналитик уверен, что действия Афин не останутся незамеченными в Москве. Каракуш считает, что камнем преткновения станет нежелание России постоянно запрашивать у греков разрешение на проход через проливы. Эксперт полагает, что когда Афины решатся заявить о расширении, то Москва "прибьет" Грецию.

Однако недавно глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркнул, что Греция имеет право на расширение территориальных вод, согласно действующему международному морскому кодексу, и Москва не собирается этому препятствовать. При этом глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что при решении спора о принадлежности территориальных вод между двух государств, нужно обсуждать эту тему с помощью диалога, соблюдая интересы всех сторон. Особенно это важно, когда притязания одной страны противоречат интересам другой, но являются законными по Конвенции по морскому праву.

Многолетний конфликт в Восточном Средиземноморье между Турцией и Грецией обострился в прошлом году из-за вторжения Анкары в исключительную экономическую зону Кипра.