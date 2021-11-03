Украина поплатилась Крымом за серьезную ошибку после распада СССР - Кравчук

Украина поплатилась Крымом за серьезную ошибку после распада СССР - Кравчук
Леонид Кравчук. Фото: x99 / ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com
Бывший президент назвал причину, по которой страна лишилась полуострова

После объявления о роспуске Советского Союза дислоцированные на Украине части вошли в состав уже новой армии независимого государства. Однако с Черноморским флотом провести такую схему не удалось. Именно поэтому Киев так легко лишился Крыма в 2014 году, заявил первый президент Незалежной Леонид Кравчук.

Политик также заявил, что командный состав Черноморского флота более чем на 80% состоял из "бывших россиян". Аналогичная ситуация наблюдалась и в командном составе флота – он был преимущественно русским. Неудивительно, рассуждает Кравчук, что те "не горели желанием служить под украинским знаменем" – впрочем, как и весь Крым.

Какое-то время после распада СССР в украинских арсеналах хранились 165 ракет с ядерными боеголовками. Однако на тот момент в стране не было специалистов, способных проверить их состояние.

"Более того, ядерные силы находились в прямом подчинении Москвы. Так что у нас были те же опасения, что и в случае с Черноморским флотом. И Запад настаивал на том, чтобы мы отказались от этого арсенала. Тем более что все эти ракеты были нацелены на США", – заявил экс-президент.

Пресловутый "ядерный чемодан" находился в распоряжении Горбачева, а впоследствии и Ельцина.

"Хотя и в самой Украине кто-то голосовал за то, чтобы не сдавать ядерное оружие. Спустя годы, после аннексии Крыма, после случившегося на Донбассе...Кто знает, были ли тогда неправы эти сумасшедшие, как мы их тогда называли", – добавил Кравчук.

Ранее Лукашенко назвал Горбачева и Ельцина главными виновниками распада СССР.

Источник: wnp.pl ✓ Надежный источник
Егор МАЛКОВ

Ответить:

крым наш
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Кравчук же на доходе был!Не,ожил дурень!
Гость327688
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Вдребезги пополам
Раскудахтался старый петух. Вы ГТС угробили, вам ещё ядерный арсенал доверь. Завтра бы растащили. Хохлам даже кладбище доверять нельзя.
Я пытаюсь вспомнить хоть что-то одно, что эти животные не угробили и не получается.
Гость328066
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Если бы да кабы. Забавно было бы, если бы Укры случайно запустили бы ракеты на Москву, а те полетели бы на Вашингтон
Вдребезги пополам
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Раскудахтался старый петух. Вы ГТС угробили, вам ещё ядерный арсенал доверь. Завтра бы растащили. Хохлам даже кладбище доверять нельзя.
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