"Зеофшор и Зекатастрофа": депутаты Рады накинулись на Зеленского с упреками во время выступления

"Зеофшор и Зекатастрофа": депутаты Рады накинулись на Зеленского с упреками во время выступления
Владимир Зеленский. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Украинская политика все больше походит на цирк

Дипломатический или хотя бы просто приличный язык уже давно забыли в правящих кругах Незалежной. Спорные вопросы там решаются руганью, потасовками либо скандальными акциями. На этот раз местные парламентарии попытались сорвать выступление украинского лидера Владимира Зеленского.

Демарш организовали члены политической силы "Европейская солидарность", это партия экс-главы государства Петра Порошенко. Депутаты припомнили некоторые грешки своего главнокомандующего, творчески подойдя к вопросу: они вооружились красноречивыми плакатами.

"Зеофшор. Верни 40 миллионов долларов. Зекатастрофа. Дай Украине кислород", – гласят агитки незалежных.

Конечно, в провластной партии "Слуга народа" были опечалены такой антизеленской акцией. Приспешники украинского главнокомандующего хотят наказать провокаторов и намерены привлечь их к ответственности за попрание регламента проведения заседания.

Стоит отметить, что фигура украинского президента уже давно стала комической. Недавно Зеленского подняли на смех в России после его встречи с американским коллегой Джо Байденом. Восторженный взгляд главы Незалежной, обращенный на президента Америки, заставил интернет-пользователей хохотать. А российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал фотографию с явным сарказмом.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА

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