Курс рубля
- Аналитик предупредил о риске обвала рубля
- Рубль активно растет к доллару и евро
- Россиян предупредили о девальвации рубля из-за слов Набиуллиной
Такое мнение
озвучил Ростислав Ищенко. Эксперт рассказал, какие, на его взгляд, последствия
ждут граждан двух стран в случае их объединения прямо сейчас.
По словам Ищенко, в настоящий момент РФ и Белоруссия – абсолютно разные государства как в политическом, так и в экономическом плане. Более того, в случае объединения сейчас Минск может плохо влиять на Москву и даже подмять ее под себя.
Эксперт считает, что в Белоруссии сейчас наблюдается произвол бюрократов и силовиков на фоне политической обстановки. Власть борется с оппозицией: глава страны Александр Лукашенко пытается удержаться в кресле президента. Ищенко полагает, что в результате слияния может одержать та система, где прав и свобод у граждан меньше, то есть белорусская. Есть проблемы и в экономическом аспекте.
Ищенко заявил, что Белоруссия будет требовать постоянной подпитки. И России просто не резон включать в свой состав страну, живущую по другим экономическим законам. Ведь необходимо будет "вливать средства для поддержки достаточно нищенского уровня жизни".
Чтобы интеграция прошла гладко, необходима адаптация экономики Белоруссии к нашей.
Ранее другой эксперт заявил, что Лукашенко стремится превратить свою страну в КНДР.
Энергетический кризис в Европе может усугубиться
В ведомстве заявили, что переброски войск проходят ежегодно