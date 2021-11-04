Датские власти задержали российское судно

Датские власти задержали российское судно
Фото: www.pixabay.com
Научный корабль находится под арестом

Провокационные действия Копенгагена грозят обернуться международным скандалом. Сегодня, 5 ноября, выяснилось, что власти датского государства задержали наше исследовательское судно "Академик Иоффе".

Скандальный инцидент произошел еще в понедельник, 1 ноября. Известно, что представители правоохранительных органов Дании наложили арест на наш корабль во время заправки судна. "Академик Иоффе" был схвачен в датском порту Скаген. Тревожными известиями поделились представители посольства нашей страны в столице Дании.

Копенгаген объявил, что данное решение было принято в качестве обеспечительной меры. Некие таинственные силы обратились в датский суд с исковыми требованиями к нашему судну. Известно, что причиной разбирательства стала предыдущая деятельность корабля. Однако, о чем конкретно идет речь, датчане российскую сторону пока не уведомили.

Данное судно занимается научными исследованиями и находится в собственности РАН. Каким образом оно могло насолить Дании, непонятно.

Стоит отметить, что западные государства под предводительством Соединенных Штатов Америки постоянно пытаются испортить нам жизнь. Например, некоторые европейские и американские деятели не прекращают выступать с призывами против российской газовой магистрали "Северный поток – 2". Недавно на очередной антироссийский выпад ответили в нашем МИД.

Источник: Посольство Российской Федерации в Королевстве Дания ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

гость
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Киёв рулит- бандерчика пердолит в дупло взвод пендосов, вот он и орёт на всю засраину! Терпи шалава западенская! Судьба твоя, петушара, такая!
Киёв рулит
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Давно уж пора политических карликов раком ставить!!!
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