Украинские политики не понимают, что Запад рано или поздно отвернется от их страны

Надеяться на западных партнеров Киеву не стоит. Такое мнение озвучил сенатор от Крыма Сергей Цеков. Он прокомментировал угрожающие заявления внештатного советника главы офиса президента Незалежной Алексея Арестовича. Тот ранее сообщил, что при поддержке стран-партнеров украинская сторона придумала, как держать оборону и даже осуществить контрнаступление на РФ, если начнется война.



Цеков посоветовал Арестовичу и другим политикам, которых назвал специалистами в кавычках, умерить свой пыл. Сенатор уверен, что западные "партнеры" просто используют Украину для противодействия России. Как только Киев станет неинтересен, Запад отвернется от него и рассчитывать будет не на кого, заключил он в разговоре с РИА Новости.

Арестович, напомним, также говорил, что в случае военного конфликта Украины и РФ будет "мясорубка". Несмотря на то, что Киеву, скорее всего, тоже придется несладко, у Москвы нет шансов одержать победу, отрезал он.