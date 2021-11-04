Захарова подняла на смех испугавшийся Галкина Киев

Захарова подняла на смех испугавшийся Галкина Киев
Мария Захарова. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Дипломат тонко пошутила на тему комиков в политике

Сегодня, 4 ноября, стало известно о решении киевского режима внести российского юмориста Максима Галкина в черный список. Такой скандальный шаг со стороны Украины прокомментировала официальная представительница МИД Мария Захарова.

Украинские власти объявили, что считают нашего комика угрозой национальной безопасности страны. Такое оригинальное умозаключение весьма позабавило сотрудницу главного российского внешнеполитического ведомства. Захарова высказалась по поводу этого инцидента в социальных сетях.

Дипломат поразилась тому, что Украина чувствует себя в опасности из-за российских юмористов. При этом Захарова не забыла подколоть представителей киевского режима. Мария напомнила, что сам украинский главнокомандующий Владимир Зеленский в прошлом смешил народ со сцены.

Захарова иронично посетовала, что незалежные юмористы не могут "спасти" Украину от угрозы, которая якобы исходит от наших комиков. Сотрудница российского МИД предположила, что к такому плачевному положению дел привел уход всех местных хохмачей в политику.

К слову, сам Галкин пока никак не отреагировал на включение в черный список. Пока неизвестно, в курсе ли Максим такого внимания к своей персоне со стороны киевского режима.

Источник: Телеграм-канал ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА

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Нина
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Похоже что шут Зе испугался конкуренции! Весело!
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