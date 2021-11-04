Лукашенко сообщил время проведения референдума по конституции

Курс рубля
- Аналитик предупредил о риске обвала рубля
- Рубль активно растет к доллару и евро
- Россиян предупредили о девальвации рубля из-за слов Набиуллиной
819 новости
Сегодня состоялось заседание Высшего госсовета Союзного государства, в котором принимали участие президенты двух стран. Белорусский лидер Александр Лукашенко в ходе мероприятия объявил, когда будет проведен референдум по конституции республики. Он, по словам политика, состоится в феврале 2022 года.
Лидер РФ Владимир Путин отметил, что Москве и Минску предстоит принять множество документов по углублению сотрудничества. В частности, речь идет о военной и экономической сферах.
Фрау смутилась и растрогалась
В ведомстве заявили, что переброски войск проходят ежегодно