Лукашенко сообщил время проведения референдума по конституции

Объявление Батька сделал во время ВГС

Сегодня состоялось заседание Высшего госсовета Союзного государства, в котором принимали участие президенты двух стран. Белорусский лидер Александр Лукашенко в ходе мероприятия объявил, когда будет проведен референдум по конституции республики. Он, по словам политика, состоится в феврале 2022 года.

Лидер РФ Владимир Путин отметил, что Москве и Минску предстоит принять множество документов по углублению сотрудничества. В частности, речь идет о военной и экономической сферах.

Источник: Телеграм ✓ Надежный источник
Кристина ЧЕРНИКОВА
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