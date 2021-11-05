Политолог предупредил Путина о предательстве Лукашенко после заявлений о Крыме

Политолог предупредил Путина о предательстве Лукашенко после заявлений о Крыме
Александр Лукашенко. Фото: Kremlin Pool/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Президент Белоруссии видит в новом договоре с Россией собственную выгоду

В минувший четверг Александр Лукашенко и Владимир Путин встретились на онлайн-заседании Высшего госсовета, чтобы окончательно утвердить все 28 союзных программ.

Во время мероприятия белорусский лидер заявил, что обижен на главу России за то, что тот не взял его с собой в Крым – во время подписания программ Путин находился в Севастополе. И, как позже отметил белорусский парламентарий Андрей Савиных, эти слова можно рассценивать как фактическое признание полуострова российской территорией. Однако политолог Дмитрий Болкунец полагает, что доверять Лукашенко в этом вопросе не стоит.

В своем телеграм-канале он написал, что в международном сообществе подпись президента Белоруссии давно потеряла всякий вес – его воспринимают как нелегитимного руководителя, а это, в свою очередь, "делает его подпись под любыми международными соглашениями совершенно ничего не значащей". 

Более того, считает Болкунец, ничего из подписанного выполнять белорусский лидер не собирается. 

"Загнав себя в угол Лукашенко рассматривает Союзное государство исключительно как инструмент вытягивания денег из Кремля. Подписав бумажки, получит газ на будущий год в 5-10 раз дешевле чем в Европе", – пишет беглый политолог.

Напомним, во время заседания Высшего госсовета Александр Лукашенко также объявил дату предстоящего референдума по конституции. 

Источник: Телеграм ✓ Надежный источник
Роман ИГНАТОВ

Ответить:

Гость328417
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Гость325675
Белорусы c русскими разные по менталитету люди. Вы, русские, живёте по понятиям и на основании принципов клановости. Белорусы хотят жить честно и по закону.
Русские любят быстрые лёгкие деньги, русские принципиально отказываются заниматься организацией производства - проще же покупать/перепродавать площади, землю и т.д.
И это говорит представитель халявного сообщества.
Гость325675
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М
часть правды и большая в этом есть,лука иуда и предатель,но договор ведь не с ним как первым и последним президентом белоруссии,может кремль поможет его выпнуть с поста сейчас понастырней,договор с белоруссией,такими же русскими людьми,чтоп не повторилась вторая украина и западу было трудней раззорить страну
И да, Газпром сейчас продаёт газ по низким ценам не Беларуси, а своему дочернему предприятию, что означает по сути себе же. А уже потом конечным потребителям газ идёт по очень даже европейским ценам.
Гость325675
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М
часть правды и большая в этом есть,лука иуда и предатель,но договор ведь не с ним как первым и последним президентом белоруссии,может кремль поможет его выпнуть с поста сейчас понастырней,договор с белоруссией,такими же русскими людьми,чтоп не повторилась вторая украина и западу было трудней раззорить страну
Белорусы c русскими разные по менталитету люди. Вы, русские, живёте по понятиям и на основании принципов клановости. Белорусы хотят жить честно и по закону.
Русские любят быстрые лёгкие деньги, русские принципиально отказываются заниматься организацией производства - проще же покупать/перепродавать площади, землю и т.д.
Гость325675
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Гость328404
именно "беглый недополитик",если хочешь сопротивляться бейся,а так на английские,польские,литовские бабки можно <цензура> на луку и ничего не бояться там вдалеке,но напрасно лука да действительно не из самых надежных партнеров,но он есть и хочет есть
А ты умный только советовать, а самому слабо бороться? Сам же быстренько продаёшь себя с потрохами тому, кого видишь физически более сильным. Ты же сам а ЕР на последних выборах бежал голосовать, что аж пятки сверкали
Вячеслав Москва
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“…Во время мероприятия белорусский лидер заявил, что обижен на главу России за то, что тот не взял его с собой в Крым…” – как гритца, на обиженных воду возят. Так что, пусть захватит, когда в Крым поедет. Кстати, Михаил Мишустин отметил, что для реализации договоренностей необходимо принять еще более 400 актов и двусторонних соглашений. Примут эти, Лукашенко новые придумает.
игорь
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кому он говорит
тому кто сам предал свой народ и отобрал пенсии))
все экономисты - беглые и не беглые - просто фуфло
Гость328408
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И после Путина преподносят как мудрого правителя? В лохотрон постоянно разводят товарища.
Гость328404
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Гость326189
Вот именно, что "пишет беглый политолог"
именно "беглый недополитик",если хочешь сопротивляться бейся,а так на английские,польские,литовские бабки можно <цензура> на луку и ничего не бояться там вдалеке,но напрасно лука да действительно не из самых надежных партнеров,но он есть и хочет есть
Вячеслав Москва
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Всё правильно Болкунец говорит. Можно ещё добавить слова Паши Гусева, главреда МК, - ” Лукашенко - политическая проститутка, которая все эти годы виляет хвостом, рылом и всеми остальными частями тела туда, куда показывает вектор силы”.
М
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часть правды и большая в этом есть,лука иуда и предатель,но договор ведь не с ним как первым и последним президентом белоруссии,может кремль поможет его выпнуть с поста сейчас понастырней,договор с белоруссией,такими же русскими людьми,чтоп не повторилась вторая украина и западу было трудней раззорить страну
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