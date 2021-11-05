Президент Молдавии оценила заключенную сделку между странами

Продление договора на поставки газа из России в Молдову произошло буквально за несколько дней до истечения действия предыдущего контракта. Переговоры между газовыми компаниями были сложными – российская сторона настаивала на необходимости уплаты накопившегося за страной долга, Кишинев, в свою очередь, просил Москву уступить в цене и не вспоминать про задолженность. В итоге удалось достичь консенсуса, но какой ценой – доподлинно неизвестно.

Ряд политиков и экспертов полагают, что проблемы с перезаключением контракта у Молдовы возникли из-за участия в саммите "Крымская платформа" – Россия ранее предупреждала о последствиях участников недружественного мероприятия. Однако молдавский президент Майя Санду уверяет, что между собой эти два аспекта никак не связаны.

"Те, кто об этом говорят, видели, кто участвовал в "Крымской платформе"? Видели и других председателей там, которые подписали контракты без всяких проблем?", – приводит ее слова "Спутник. Молдова".

Она утверждает, что изначально "Молдовгаз" докладывал, что контракт с "Газпромом" будет продлен и договоренности по новому тарифу достигнуты. Но за несколько дней до истечения контракта ситуация изменилась, после чего последовали "долгие и сложные" переговоры с российской газовой компанией.

Санду уверяет, участие в "Крымской платформе" не помешало Кишиневу получить новый выгодный контракт с Москвой. Хотя проблемы в отношениях между странами действительно есть.

"Поставки газа это то, что относится к нашим отношениям с Российской Федерацией. Естественно у нас есть и серьезнее проблемы в этих отношениях. Мы всегда были честными и говорили, что хотим прагматичных отношений, основанных на взаимном уважении. Серьезные проблемы – это экспорт в Россию, это газ, это приднестровская проблема. Но мы готовы их обсуждать", – отметила президент.

Ранее Майя Санду после подписания нового контракта с "Газпромом" обратилась к россиянам. Лидер заявила, что молдаване являются дружелюбным народом.