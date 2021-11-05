В Незалежной – серьезная нехватка топлива

Бедственная ситуация с энергетическим углем наблюдается на Украине с начала года. На этом фоне Киев выступил с обвинениями в адрес России.

Так, возглавляющий комитет Рады по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус заявил, что наша страна блокирует поставки угля Украине из Казахстана. Как написал парламентарий в Телеграм, ноябрьские поставки заблокированы полностью. Мол, РЖД не подтверждает транзит вагонов с энергетическим углем.

Между тем в пресс-службе министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана опровергли обвинения Незалежной. Никаких блокировок транзита со стороны России не было. Сейчас есть небольшие ограничения на фоне загруженности инфраструктуры со стороны нашей страны.

Напомним, ранее стало известно, что с 1 ноября поставки российского угля Киеву прекратятся. Об этом сообщал Герус, позже информацию подтвердили и в Минэкономразвития РФ, объяснив это тем, что сейчас на первом месте – обеспечение внутреннего рынка страны.

В Киеве не так давно звучали и другие обвинения в адрес Москвы. Так, депутат Рады признала, что энергетическая отрасль Украины находится в катастрофическом состоянии, не преминув назвать виновными Россию и Белоруссию. Подробнее - в нашем материале.