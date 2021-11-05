Ухудшение ситуации в Белоруссии насторожило ОБСЕ: 35 стран обратились к Лукашенко

Ухудшение ситуации в Белоруссии насторожило ОБСЕ: 35 стран обратились к Лукашенко
Александр Лукашенко. Фото: Kremlin Pool/www.globallookpress.com
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Запущен Венский механизм

В Белоруссии нарушаются права человека и обязательства в области демократии, считают в ОБСЕ. На этом фоне 35 стран подписались под письмом, которое накануне отправили постпреду республики при организации. Отметим, что Россия не ставила подпись на документе.

Как стало известно, в письме уточняется, что Белоруссия не смогла дать удовлетворительный ответ на предыдущие рекомендации. Речь идет о Московском механизме.

Ухудшение обстановки в республике беспокоит подписавшиеся страны, которые выступили с обращением к властям. Президента Александра Лукашенко призвали наладить диалог между правительством, гражданским обществом и оппозиционной стороной.

Накануне, 4 ноября, Лукашенко встретился с российским лидером Владимиром Путиным на заседании Высшего госсовета Союзного государства, которое проходило в онлайн-формате. Президент Белоруссии сделал неожиданное заявление о Крыме. Его слова прокомментировал политолог – по мнению эксперта, Путину не стоит доверять Лукашенко в определенных вопросах.

Источник: РЕН ТВ ✓ Надежный источник
Кристина ЧЕРНИКОВА

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Европа отстаньте от России и Белоруссии Пусть живут как хотят Нафиг они вам нужны
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