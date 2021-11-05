Как Путин выберет преемника: эксперт выдвинул теорию

Как Путин выберет преемника: эксперт выдвинул теорию
Фото: Kremlin Pool/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Транзит власти может пойти по двум сценариям

До предстоящих президентских выборов в России еще несколько лет, и примет ли на них участие Владимир Путин – вопрос открытый. Президент ранее подчеркивал, что окончательного решения на этот счет пока не принял. Эксперты, в свою очередь, строят теории, как именно может состояться транзит власти в стране. Директор Института ЕАЭС Владимир Лепехин поделился со "Свободной прессой" своим мнением на этот счет.

По его словам, Путин по психотипу совершенно не похож на своего предшественника Ельцина – просто так отдавать власть он не станет. 

"Так что личность преемника определится, судя по всему, в результате долгого и мутного торга группы Путина с западными "партнерами",– считает он.

Лепехин полагает, что для российского лидера главным критерием станет получение гарантии сохранения его личной неприкосновенности. Потенциальный преемник должен доверять Путину, а тот, в свою очередь, должен зависеть от предшественника. 

"Поэтому, скорее всего, президент будет делать ставку на абсолютно контролируемого им кандидата, а как можно контролировать преемника, отдав ему власть? Только через серьезный компромат на него и отсечения от реальных финансовых и силовых ресурсов", – заявляет эксперт.

При этом, полагает Лепехин, у есть два варианта развития событий: либо с ущербом для России на место президента поставят "некую бледную тень", либо Запад начнет угрожать применением военной силы и проталкивать собственного кандидата. Перед Путиным в перспективе будет стоять крайне сложный выбор: сделать ставку на силовиков, что приведет к силовой диктатуре, либо выбрать "мировое правительство", что выльется в колониальную диктатуру. 

Среди потенциальных кандидатов на пост эксперт назвал Михаила Мишустина, который, по его мнению, не проявляет особого рвения, дабы не потерять доверие. Медведева, которого до сих пор пророчат в президенты, сбрасывать со счетов тоже нельзя, несмотря на зашкаливающий антирейтинг. 

"По нынешним временам и западным меркам, чем карикатурнее персонаж правителя РФ, тем для Запада лучше", – заявил Лепехин. 

Однако пока, отметил он, у российского лидера нет "скамейки запасных". 

Источник: Свободная пресса ✓ Надежный источник
Роман ИГНАТОВ

Ответить:

новости партнеров
По теме

Какими будут последствия немедленного объединения России и Белоруссии: ответ эксперта

Минск может подмять под себя Москву

Пентагон опроверг публикацию западных СМИ об "агрессии" России у границ с Украиной

В ведомстве заявили, что переброски войск проходят ежегодно

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей