Пользователи предсказывают возрождение Российской империи после встречи двух президентов

Накануне главы РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко подписали интеграционный декрет. Новость широко обсуждается в зарубежных СМИ, пользователи Сети также активно комментируют соглашение двух стран.



Так, читатели газеты "Факти", которая выходит в Болгарии, пришли к выводу, что интеграция Москвы и Минска в дальнейшем может привести и к возрождению Российской империи.

"…cбывaeтcя кoшмaр aмeрикaнcких мacoнoв", – написал один из комментаторов.

Другой посоветовал Западу забыть о том, чтобы сделать Белоруссию своей второй колонией после Украины.

Еще один пользователь отреагировал на слова Лукашенко о Крыме – напомним, Батька пожаловался, что Путин не взял его на полуостров. Читатель решил, что таким образом белорусский лидер признал этот регион российским.

Ранее встречу Путина и Лукашенко прокомментировал политолог.