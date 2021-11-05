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Накануне главы РФ
и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко подписали интеграционный декрет. Новость широко
обсуждается в зарубежных СМИ, пользователи Сети также активно комментируют
соглашение двух стран.
Так, читатели газеты "Факти", которая выходит в Болгарии, пришли к выводу, что интеграция Москвы и Минска в дальнейшем может привести и к возрождению Российской империи.
"…cбывaeтcя кoшмaр aмeрикaнcких мacoнoв", – написал один из комментаторов.
Другой посоветовал Западу забыть о том, чтобы сделать Белоруссию своей второй колонией после Украины.
Еще один пользователь отреагировал на слова Лукашенко о Крыме – напомним, Батька пожаловался, что Путин не взял его на полуостров. Читатель решил, что таким образом белорусский лидер признал этот регион российским.
Ранее встречу Путина и Лукашенко прокомментировал политолог.
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