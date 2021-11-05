Соглашение Путина и Лукашенко станет кошмаром для американских масонов – болгары

Соглашение Путина и Лукашенко станет кошмаром для американских масонов – болгары
Александр Лукашенко и Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/www.globallookpress.com
Пользователи предсказывают возрождение Российской империи после встречи двух президентов

Накануне главы РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко подписали интеграционный декрет. Новость широко обсуждается в зарубежных СМИ, пользователи Сети также активно комментируют соглашение двух стран.

Так, читатели газеты "Факти", которая выходит в Болгарии, пришли к выводу, что интеграция Москвы и Минска в дальнейшем может привести и к возрождению Российской империи.

"…cбывaeтcя кoшмaр aмeрикaнcких мacoнoв", – написал один из комментаторов.

Другой посоветовал Западу забыть о том, чтобы сделать Белоруссию своей второй колонией после Украины.

Еще один пользователь отреагировал на слова Лукашенко о Крыме – напомним, Батька пожаловался, что Путин не взял его на полуостров. Читатель решил, что таким образом белорусский лидер признал этот регион российским.

Ранее встречу Путина и Лукашенко прокомментировал политолог.

Кристина ЧЕРНИКОВА
Гость325077
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Белоруссии нужна защита это точно.А надежней Российского плеча не придумали еще ни чего.
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