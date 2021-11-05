Экс-офицер ВМС раскрыл истинное отношение Байдена к Украине

Экс-офицер ВМС раскрыл истинное отношение Байдена к Украине
Джо Байден. Фото: Oliver Contreras/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Военный рассказал, почему американский президент не отправляет посла в Незалежную

Бывший офицер ВМС США Гарри Табах поведал, как на самом деле глава страны Джо Байден относится к Украине. Военный заявил, что украинскому лидеру Владимиру Зеленскому не стоит надеяться на помощь Вашингтона. Байден не отправляет в Незалежную посла – и это еще одно доказательство того, что эта страна абсолютно не интересует его. Табах добавил, что равнодушие американцев к Киеву глава России Владимир Путин считает подарком.

Однако судя по настрою Зеленского, он все же не теряет надежды на поддержку Штатов и пытается ее заполучить во что бы то ни стало. Яркой иллюстрацией стало поведение политика на климатическом саммите в Глазго, где он "загнал в угол" Байдена, хотя в официальном графике не значилась встреча двух президентов. Момент разговора попал на фото.

Кадр, где Зеленский с "неподдельным восторгом" смотрит на американского лидера, высмеял сенатор Алексей Пушков. Он с сарказмом предположил, что высшее счастье для главы Незалежной – это лицезреть Байдена.

Источник: youtube-канал Intervizor ✓ Надежный источник
Кристина ЧЕРНИКОВА
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