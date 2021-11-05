Турецкий политик заявил о тяжелом заболевании Эрдогана

Турецкий политик заявил о тяжелом заболевании Эрдогана
Реджеп Эрдоган. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Свежий видеоролик с президентом также вызывает беспокойство

По информационному пространству стали расползаться слухи о серьезном заболевании турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана. Эти сведения нашли подтверждение в устах бывшего соратника главнокомандующего по партии "Справедливость и развитие" Фейзи Ишбашарана.

Турецкий политик напомнил, что знаком с нынешним главой Турции три десятка лет. Ишбашаран подчеркнул, что отлично знает президента и его повадки. Теперь, изучив кадры с телевидения, он может с уверенностью заявить, что в последний год состояние главы государства оставляет желать лучшего.

Экс-товарищ Эрдогана отметил, что невооруженным глазом видно: у президента начались трудности с передвижением, можно также заметить затрудненное дыхание и общую утомленность главы страны.

Ишбашаран, который также является экс-начальником президентской канцелярии Тургута Озала (бывшего главы Турции), поделился еще одной тревожной подробностью о состоянии Эрдогана. По словам политика, которые приводит информационное агентство "Красная весна", в 2011-м году врачи диагностировали у президента рак, после чего он прошел сеанс химиотерапии.

Бывший сподвижник Эрдогана призывает его честно рассказать о состоянии собственного здоровья, так как этот вопрос является очень важным для всего народа Турции.

Стоит отметить, что на кадрах с телевидения Реджеп Эрдоган действительно выглядит неважно. Видно, что ему тяжело идти и даже стоять.

К слову, нынешний турецкий лидер ведет достаточно воинственную внешнюю политику. Недавно стало известно, что возглавляемое им государство поставило Соединенным Штатам Америки ультиматум по самолетам.

Источник: ИА Красная весна ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА
Гость328494
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Вывод! Если цапаешься с пиндостаном, не нужно к ним ездить на их сходняки и нужно ограничить личные контакты! (Помни сколько лидеров стран, пытавшихся стать независимыми от сша умерли от онкологии!). Только Зеля может вылизывать анусы пиндосов баз последствий (пока).
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