На Украине уверены, что былые времена навсегда в прошлом

В последние несколько лет вся внешняя политика украинского государства базируется на антироссийских высказываниях. Настоящим мастером в этом неприглядном деле стал глава местного МИД Дмитрий Кулеба. На этот раз он пафосно объявил, что его родина порвала все нити, которые ранее связывали государство с Россией.



Руководитель главного украинского внешнеполитического ведомства объявил, что все власть имущие в Незалежной рады, что события развиваются таким образом. По словам Кулебы, ни главнокомандующий Украины Владимир Зеленский, ни местные депутаты, ни кабинет министров не хотят возвращения Украины к своим русским истокам.

"Мы разорвали эту политическую связь с русским миром (…) Мы делаем свое дело и идем своим путем", – передает пафосную тираду украинского политика РИА "Новости".

Кулеба подчеркнул, что вся властная верхушка считает: Украина является исключительно европейской страной, и ее руководство пойдет на все, чтобы государство приняли в "просвещенную" западную семью.

При этом глава украинского МИД пожаловался, что европейцы не проявляют достаточной радости из-за появления такого нового члена семейства. Кулеба хотел бы, чтобы его страну более охотно признавали в Европейском союзе.

Стоит отметить, что этот скандальный украинский политик постоянно задевает нашу страну. Недавно Кулеба попросил Североатлантический альянс надавить на Россию в Черном море. При этом министр считает, что это Москва ведет себя слишком агрессивно.