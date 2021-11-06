Лукашенко готовится кинуть Путина с конституционной реформой - эксперты

Лукашенко готовится кинуть Путина с конституционной реформой - эксперты
Фото: Sergei Ilyin/Kremlin Pool/ Keystone Press Agency/ www.globallookpress.com
Специалисты раскрыли предполагаемый план белорусского президента

Предстоящий референдум по новой конституции Белоруссии, на необходимости которой настаивает российская сторона, планируется уже в феврале, однако власти страны до сих пор не раскрыли, в чем заключаются особенности нового проекта. Эксперты полагают, что Александр Лукашенко готовится кинуть российского президента, поскольку сперва Путин хоть и будет недоволен, но в итоге смирится. Таким мнением поделились они с оппозиционным изданием UDF. 

Как полагает член политсовета ОГП Лев Марголин, белорусскую власть может устроить абсолютно любой результат референдума. Если получится обеспечить достаточную явку и народ проголосует "за", то правительство не будет противиться принятию новой конституции. В противном случае – они разведут перед Москвой руками: "никакие изменения народу не нужны". 

Марголин считает, что проблемы с согласованием проекта новой конституции сказываются на отношениях с Россией – именно поэтому в качестве своеобразного сигнала Путин до сих пор не нанес официальный визит в Минск, посылая туда лишь своих представителей. По его мнению, если референдум в Белоруссии провалится, то Россия обязательно накажет страну последствиями. 

"Москва воспримет эту ситуацию так, что Лукашенко приложил недостаточно усилий для того, чтобы утвердить новый основной закон. Будут предприняты соответствующие меры – в том числе на уровне финансов, нефти и газа", – прогнозирует эксперт.

Однако у Лукашенко на этот счет совсем иная точка зрения. Президент предпочитает решать проблемы по мере их возникновения. Он полагает, что в случае непринятия новой конституции Путин, конечно, будет недоволен, но ему придется каким-то образом смириться, считает Марголин. 

"Москва хотела бы найти более приемлемую для себя кандидатуру, чем Лукашенко. Но вместе с тем, сделать это будет очень сложно. Возможно, в Кремле склоняются к мысли, что Лукашенко может остаться у власти, если выполнит обещанное и откажется от части полномочий", – заключил политический деятель Виктор Корнеенко. 

Ранее беглый политолог Дмитрий Болкунец заявил, что Лукашенко может подставить Россию и отказаться от выполнения достигнутых до этого договоренностей. 

Источник: UDF
Роман ИГНАТОВ

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