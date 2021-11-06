Украинцы не захотят вмешиваться в конфликт напрямую

На Украине ждут, что в ВМС США найдется хотя бы один "безумный капитан эсминца", который развяжет военный конфликт в Черном море, считает политолог Александр Астафов.

Так он отреагировал на призыв украинского посла в Соединенных Штатах Оксаны Маркаровой нарастить западными странами присутствие военных в Черном море.

По словам Астафова, это доказывает, что Украина питает надежду на решение крымского вопроса силами США.

"Что случится такое чудо, когда у США найдется какой-то безумный капитан эсминца, который развяжет войну, результатом которой Украина надеется воспользоваться", – пояснил он RT.

Если американцы зайдут в воды Черного моря, то он не исключает возникновения новых провокаций России на "неадекватные действия" в ответ.

Ранее Владимир Путин сделал предостережение по поводу захода американских кораблей в российские воды, указав, что при необходимости на них можно будет посмотреть через прицел систем обороны. Такое высказывание сильно насторожило американцев.