В МИД РФ нашли плюсы от президентства Байдена

В МИД РФ нашли плюсы от президентства Байдена
Фото: Chris Kleponis - Pool via CNP/ Consolidated News Photos/ www.globallookpress.com
Нынешнего главу США сравнили с его предшественником

После женевского саммита между Россией и США начался конструктивный диалог по стратегической стабильности. Это является отличительным плюсом президентства Джо Байдена в отличие от его предшественника Дональда Трампа, рассказал зампостпреда РФ при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Андрей Белоусов РИА "Новости". 

По его словам, при правлении Трампа подобные встречи проходили, но без каки-либо предметных дискуссий. Сейчас же диалог между сторонами стабильно развивается диалог по вопросу стратегической стабильности. 

Напомним, первая встреча между президентами Владимиром Путиным и Джо Байденом состоялась в июне в Женеве. Лидеры договорились запустить диалог по обеспечению стратегической стабильности, условивишись, что он будет предметным и конструктивным. 

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
Роман ИГНАТОВ
Гость335476
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Неплохой дед , и договорится можно , главное что бы он просто не забыл о чем договорились .
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