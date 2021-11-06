Нынешнего главу США сравнили с его предшественником

После женевского саммита между Россией и США начался конструктивный диалог по стратегической стабильности. Это является отличительным плюсом президентства Джо Байдена в отличие от его предшественника Дональда Трампа, рассказал зампостпреда РФ при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Андрей Белоусов РИА "Новости".

По его словам, при правлении Трампа подобные встречи проходили, но без каки-либо предметных дискуссий. Сейчас же диалог между сторонами стабильно развивается диалог по вопросу стратегической стабильности.

Напомним, первая встреча между президентами Владимиром Путиным и Джо Байденом состоялась в июне в Женеве. Лидеры договорились запустить диалог по обеспечению стратегической стабильности, условивишись, что он будет предметным и конструктивным.