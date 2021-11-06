Десять известных личностей продолжают вселять в украинцев страх после своей смерти

Киев в своей антироссийской борьбе и истерии дошел до абсурдного. Украина не просто регулярно пополняет свой черный список, запрещая попавшим в него приезжать на свою территорию, но и продолжает считать угрозой российских артистов после их смерти. На это обратили внимание украинские журналисты.

Издание "Страна.ua" заметила, что в списке угроз национальной безопасности Украины на 6 ноября есть 10 фамилий – артистов, которых уже с нами нет. Этот черный лист обновляет украинский Минкульт по просьбе Службы Безопасности. Список размещен на официальном сайте министерства.

Так, в нем фигурируют представляющие опасность для Незалежной певец Иосиф Пригожин и оперная дива Ирина Богачева, актеры Станислав Говорухин, Владимир Меньшов, Василий Лановой, Борис Клюев, Валентин Гафт, артистка Элина Быстрицкая и режиссеры Олег Табаков и Борис Грачевский.

Ранее опасностью для Украины был признан юморист Максим Галкин. После этого украинские журналисты принялись искать, в чем бы обвинить супруга Аллы Пугачевой. Работники СМИ придрались к одному из выступлений артиста, обвинив его в унижении мовы.

Впрочем, иногда кажется, что Незалежная пополняет список лиц, представляющих угрозу нацбезопасности, наугад. Ведь в один из последних этапов его расширения туда попал украинский актер Валентин Томусяк.