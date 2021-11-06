Угроза безопасности страны: в черном списке Украины нашли умерших российских артистов

Угроза безопасности страны: в черном списке Украины нашли умерших российских артистов
Фото: VItalii Kliuiev via www.imago-im/www.imago-images.de/www.globallookpress.com
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Десять известных личностей продолжают вселять в украинцев страх после своей смерти

Киев в своей антироссийской борьбе и истерии дошел до абсурдного. Украина не просто регулярно пополняет свой черный список, запрещая попавшим в него приезжать на свою территорию, но и продолжает считать угрозой российских артистов после их смерти. На это обратили внимание украинские журналисты. 

Издание "Страна.ua" заметила, что в списке угроз национальной безопасности Украины на 6 ноября есть 10 фамилий – артистов, которых уже с нами нет. Этот черный лист обновляет украинский Минкульт по просьбе Службы Безопасности. Список размещен на официальном сайте министерства. 

Так, в нем фигурируют представляющие опасность для Незалежной певец Иосиф Пригожин и оперная дива Ирина Богачева, актеры Станислав Говорухин, Владимир Меньшов, Василий Лановой, Борис Клюев, Валентин Гафт, артистка Элина Быстрицкая и режиссеры Олег Табаков и Борис Грачевский.

Ранее опасностью для Украины был признан юморист Максим Галкин. После этого украинские журналисты принялись искать, в чем бы обвинить супруга Аллы Пугачевой. Работники СМИ придрались к одному из выступлений артиста, обвинив его в унижении мовы. 

Впрочем, иногда кажется, что Незалежная пополняет список лиц, представляющих угрозу нацбезопасности, наугад. Ведь в один из последних этапов его расширения туда попал украинский актер Валентин Томусяк. 

Источник: "Страна.ua" ✓ Надежный источник
Полина ИВАНОВА
крым наш
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Гость324434
" опасность для Незалежной певец Иосиф Пригожин " - ПЕВЕЦ ? Интересно, где ж он поет и где его можно послушать, а ?
А Шрек?
Гость Вовка Шилов 0505707696
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Во как укроСКОТ безмозглый отжигает!
Гость324434
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" опасность для Незалежной певец Иосиф Пригожин " - ПЕВЕЦ ? Интересно, где ж он поет и где его можно послушать, а ?
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