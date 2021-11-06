В соцсетях расшифровали сигнал России для Молдавии по газу

В соцсетях расшифровали сигнал России для Молдавии по газу
Фото: Geraint Nicholas/ Keystone Press Agency/ www.globallookpress.com
Кишиневу придется доказывать приверженность хорошим отношениям с Москвой

Новый контракт между "Газпромом" и Молдавией заключался довольно трудно из-за существующих между сторонами противоречий. Кишинев недоумевал, почему Москва не хотела давать газ если не в долг, то хотя бы по прежней цене, сформировавшейся до мирового энергокризиса. Вдобавок Россия требовала выплачивать 700 миллионов долларов долга Приднестровья. Однако, как указывается в телеграм-канале "Кремлевская прачка", это лишь логичный итог многовекторной политики бывшей союзной республики. 

До тех пор, пока между странами действовала секретная договоренность по предоставлению льгот российским товарам, Молдавия получала газ по 450 долларов за тысячу кубов. Это не понравилось Европе – метаться в выборе стороны молдавские власти долго не стали, отдав предпочтение европейцам. 

Из-за такой политики Кишиневу теперь придется ждать новых сюрпризов со стороны Москвы – цена на поставки газа в течение последующих пяти лет может пересматриваться ежемесячно, в зависимости от поведения Молдавии к России. Подобный сигнал был послан молдавской стороне еще во время переговоров по газу. 

"И никакие шантажи Майи Санду по теме Приднестровья не прокатят, так как у России есть на это свой контраргумент – десятки тысяч работничков из Молдовы на нашей территории. В общем, на рынке побеждает взаимный прагматизм, а не жадность и амбиции", – подытоживается в заметке. 

Согласно новому контракту, Молдавия будет ежемесячно гасить долг за газ перед "Газпромом". Стороны даже разработали специальные правила, по которым будут проводиться платежи. 

Источник: Кремлевская прачка
Роман ИГНАТОВ
Гость328778
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ГостьАлекс
Одна поправка. Долг Приднестровья не 700 млн дол. А около 7 млрд. И погашать его Молдова не будет
долг молдовы - 7 млрд, долг приднестровья - 400 млн, а с учетом пени 700 млн
ГостьАлекс
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Одна поправка. Долг Приднестровья не 700 млн дол. А около 7 млрд. И погашать его Молдова не будет
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