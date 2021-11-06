Жителям Незалежной посоветовали вернуться в реальность

Президент РФ Владимир Путин посетил Крым в День народного единства с рабочим визитом, что по традиции не понравилось украинцам. Киев высказал свое недовольство. Однако протест Украины из-за Крыма вызвал смех у болгарских интернет-пользователей. Читатели газеты "Факты" сочли, что Незалежная живет в своем воображаемом мире.

Болгары полагают, что украинский вопрос уже порядком поднадоел Западу. Кое-кто высказал мнение, что в скором времени Европа поделит Незалежную между собой, оставив лишь Западную Украину, которая будет так же важна на мировой арене, как Северная Македония. Другой интернет-пользователь предложил поделить страну на Западную с "ее бандеровцами" и Восточную с русскоязычным населением.

"Кaкиe же дураки сидят в Киеве", – пишет другой житель Болгарии.

Он указал на то, что никто не будет спрашивать у соседа разрешения пойти к себе домой. Пользователи Сети отмечают, что желание Незалежной вернуть полуостров навсегда останется лишь мечтой.

Некоторые читатели вспомнили о том, что жители Крыма "вырвaлиcь из oбъятий нацистов и бандеровцев", демократичным путем воссоединившись с РФ.

Еще один гражданин Болгарии счел, что Украина живет в своей какой-то реальности, где фантазирует, будто Путин должен просить разрешение на посещение Крыма. Он обратил внимание на то, что даже президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал полуостров своей родиной, тем самым косвенно признав его российским.

Ранее болгар насмешили претензии Украины по "Северному потоку – 2".