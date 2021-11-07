Зачем украинский президент обещает вернуть Крым: мнение эксперта

Зачем украинский президент обещает вернуть Крым: мнение эксперта
Фото: Nikolay Gyngazov/www.globallookpress.com
Зеленский делает громкие заявления на фоне падающего рейтинга

Политолог оценил обещание украинского лидера Владимира Зеленского вернуть Крымский полуостров, как скифское золото. По мнению Богдана Безпалько, это попросту хайп и желание вновь заработать доверие народа, которое политик стремительно утрачивает. Воспринимать всерьез такие слова не стоит.

Эксперт посоветовал Зеленскому не мелочиться и брать выше – например, пообещать, что через 30 лет в составе Незалежной будет не только Крым, но и вся Россия.

Вполне вероятно, считает политолог, что ситуация вскоре в корне изменится и Зеленский позабудет о своих обещаниях. Не исключено, что его не выберут главой государства во второй раз. Кроме того, гарант может получить "крупные суммы денег за время своего президентства и уедет во Флориду отдыхать", подытожил Безпалько.

Напомним, что Зеленского воодушевило решение амстердамского суда относительно принадлежности скифского золота. Его, по мнению судей, следует передать украинской стороне. После того, как вердикт озвучили, глава Незалежной и пообещал, что вернет полуостров, как золото.

Тем временем падение рейтинга Зеленского комментируют политологи. Ряд экспертов сошлись во мнении, что президент может досрочно покинуть свой пост, а сменит его кандидат, которого поддержат украинские олигархи.

Источник: Известия ✓ Надежный источник
Кристина ЧЕРНИКОВА

Ответить:

Гость329035
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Обещание же ничего не стоит. а людям приятно...
Гость327920
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"... Зеленский позабудет о своих обещаниях. Не исключено, что его не выберут главой государства во второй раз." -
О каком втором с сроке идёт речь?! Зелюпиский подписал себе досрочный "выход на пенсию" утвердив закон, направленный против усраинских олигархов!
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