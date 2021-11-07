Заседание высшего госсовета Союзного государства прошло в Крыму неслучайно

На этой неделе президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко одобрили 28 дорожных карт Союзного государства. Лидер россиян вышел на связь из Крыма, Батька в этот момент находился в Минске. Путин не стал проводить с Лукашенко очную встречу намеренно, считает эксперт Андрей Суздальцев.

Политолог полагает, что Путин таким образом выставил Лукашенко условие. Если белорусский президент хочет, чтобы Россия в очередной раз финансово поддержала РБ, то ему нужно наведаться на полуостров.

Суздальцев указывает, что почти каждый раз при личном общении Батька выпрашивает у российского коллеги денег. Однако онлайн-формат встречи не дал Лукашенко такую возможность.

Политолог уверен, что лидер белорусов из-за сложившейся ситуации даже расстроился. Впрочем, Лукашенко заявил, что не смог бы попасть на российский полуостров, так как его не пропустила бы Незалежная, закрывшая для Белоруссии небо. На интервью Суздальцева обратило внимание издание "Дни.ру".

В Белоруссии же сочли, что шутка Лукашенко о том, что Путин не взял его в Крым, стала признанием полуострова российским.

Ранее эксперт объяснил, почему Россия отказалась от политической интеграции с Белоруссией.