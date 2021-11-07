Иностранцы быстро потеряют интерес к нашим соседям

Украинское государство продолжает заявлять о себе, как о важном игроке на международной арене. Однако трезво смотрящие на ситуацию эксперты уверены, что вскоре интерес мировых держав к этому государству резко охладеет. Причина кроется в том, что Киев важен для Брюсселя, пока является транспортером российского газа.



Такие неутешительные для киевских властей выводы сделал известный украинский политолог Андрей Головачев. Специалист подчеркнул, что европейские коллеги интересуются Незалежной только, пока им это выгодно с экономической и политической точки зрения.

По мнению опытного эксперта, введение в эксплуатацию российской газовой магистрали "Северный поток – 2" серьезно изменит статус Украины. Страна, скорее всего, перестанет быть одним из ведущих транспортеров российского голубого топлива. По подсчетам Головачева, Киев лишится этого высокого статуса через один-полтора года. И тогда для Украины наступят тяжелые времена. Как выразился эксперт, ей придется принять "холодный душ".

Специалист убежден, что как только украинское государство прекратит играть важную роль в транспортировке российского топлива, европейцы перестанут ей заниматься.

К слову, недавно видный украинский политик Юлия Тимошенко заявила, что Киев упустил возможность закупиться дешевым российским газом.