Простые обыватели скептически относятся к местной пропаганде

Недавно в сфере международной политики произошло серьезное событие. Нашу страну посетил главный американский разведчик Уильям Бернс. У британских журналистов свое специфическое мнение по поводу его визита, при этом простые интернет-пользователи более разумно смотрят на ситуацию.



Бурные дебаты в информационном пространстве начались после публикации статьи под весьма странным и запутанным заголовком в ведущем британском издании Daily Mail.

В нем указано, что американский лидер Джо Байден якобы отправил своего главного разведчика в нашу страну, чтобы предостеречь российского президента Владимира Путина от наращивания военного присутствия на границе с украинским государством. В тот же заголовок журналисты сумели впихнуть заявление о том, что энергетический кризис в Европе вызывает опасения по поводу российского "вторжения".

Прочитав статью, иностранные интернет-пользователи поделились своим мнением. Некоторые отметили, что у Байдена явно не хватает политического веса на то, чтобы о чем-то "предупреждать Путина". Другие обратили внимание, что наша страна имеет право перемещать войска по собственной территории так, как ей заблагорассудится.

"Дурацкая пропаганда", – невысоко оценил старания британских журналистов один из их читателей.

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