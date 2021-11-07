Британцы поддержали Россию после визита в Москву главы ЦРУ

Британцы поддержали Россию после визита в Москву главы ЦРУ
Фото: www.pixabay.com
Простые обыватели скептически относятся к местной пропаганде

Недавно в сфере международной политики произошло серьезное событие. Нашу страну посетил главный американский разведчик Уильям Бернс. У британских журналистов свое специфическое мнение по поводу его визита, при этом простые интернет-пользователи более разумно смотрят на ситуацию.

Бурные дебаты в информационном пространстве начались после публикации статьи под весьма странным и запутанным заголовком в ведущем британском издании Daily Mail.

В нем указано, что американский лидер Джо Байден якобы отправил своего главного разведчика в нашу страну, чтобы предостеречь российского президента Владимира Путина от наращивания военного присутствия на границе с украинским государством. В тот же заголовок журналисты сумели впихнуть заявление о том, что энергетический кризис в Европе вызывает опасения по поводу российского "вторжения".

Прочитав статью, иностранные интернет-пользователи поделились своим мнением. Некоторые отметили, что у Байдена явно не хватает политического веса на то, чтобы о чем-то "предупреждать Путина". Другие обратили внимание, что наша страна имеет право перемещать войска по собственной территории так, как ей заблагорассудится.

"Дурацкая пропаганда", – невысоко оценил старания британских журналистов один из их читателей.

Кстати, кортеж директора ЦРУ в Москве попал на видео. Нашим журналистам удалось заснять целую вереницу автомобилей представительского класса.

Источник: Daily Mail ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА

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Гость 324351
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Гость325918
Пидорашей в Америку не пускают как грязных, вонючих скотов а американцы из чёрных списков спокойно приезжают в черезжопию. Как так ?
стали нервным и гневливым, потерял покой, пытаешься всем что то доказать и и проводишь большую часть времени в разговорах с ботами? Тебе нужен хороший специалист ! Клиника "Ом Шанти Шанти" на Кутузовском проспекте дом 35  г. Киев  , ждёт тебя ! 
Гость 324351
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Гость325918
Пидорашей в Америку не пускают как грязных, вонючих скотов а американцы из чёрных списков спокойно приезжают в черезжопию. Как так ?
Злобный и гневливый евреишка решил потрусить анонимно своими пэйсиками ? какой милаха ! :))
теперь понятно почему западная европа вас так "любила",и до сих пор любит , как в общем то и америка
Гость 324351
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Гость325918
Пидорашей в Америку не пускают как грязных, вонючих скотов а американцы из чёрных списков спокойно приезжают в черезжопию. Как так ?
вы стали нервным и гневливым, потеряли покой, пытаетесь всем что то доказать и проводите большую часть времени в разговорах с ботами? Вам нужен хороший специалист ! Клиника "Ом Шанти Шанти" на Кутузовском проспекте дом 35  г. Киев  ждёт вас ! 
Гость325918
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Пидорашей в Америку не пускают как грязных, вонючих скотов а американцы из чёрных списков спокойно приезжают в черезжопию. Как так ?
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