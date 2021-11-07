Франция и Германия игнорируют предложения России по встрече в нормандском формате

Франция и Германия игнорируют предложения России по встрече в нормандском формате
Мария Захарова. Фото: Alexander Kulebyakin/www.globallookpress.com
Европа демонстративно не замечает "хамского поведения" киевских властей

Об этом заявила представитель МИД Мария Захарова. Речь идет о предложении России обсудить итоговый документ прежде, чем проводить нормандскую встречу. Берлин и Париж попросту не реагируют на инициативы Москвы, при этом продолжая обвинять нашу страну в том, что она ничего не делает.

Захарова указала, что Европа демонстративно не замечает хамской политики Украины. Хотя именно Франция и Германия постоянно говорят о необходимости проведения нормандских встреч.

Между тем РФ напоминает из раза в раз, что прежде чем организовывать эти переговоры, необходимо понимать, к чему они приведут.

Ранее глава МИД Сергей Лавров отказался в ближайшее время участвовать во встрече в нормандском формате. Как пояснила Захарова, у министра плотный график. Кроме того, российской стороне нужно ясное понимание о результатах мероприятия.

Высказывался не так давно министр и о перспективах нормандского формата. Все зависит от того, будет ли Киев выполнять Минские соглашения. Как показывает практика, пока обещания не исполняются.

Источник: Вести.ру ✓ Надежный источник
Кристина ЧЕРНИКОВА

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Гость325675
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М
без кастрюль ни как,свою агроферму <цензура>..ли но советы давать и поучать это для них первое дело
займись наконец своим непосредственным делом,либо на поля.либо драить польскую сантехнику.лапоть сизокрылый
Куда же мы без малообразованных быдловатых сторонников ЕР?
Гость 324351
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Ом шанти шанти ! да пребудет со всеми спокойствие и благоденствие !
М
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Гость325675
А ничего, что в Германии не сформировано правительство, а нынешнее имеет статус ИО и не уполномочено принимать новых решений? В МИДе РФ это вообще знают или живут в своём мире возродившегося СССР?
без кастрюль ни как,свою агроферму <цензура>..ли но советы давать и поучать это для них первое дело
займись наконец своим непосредственным делом,либо на поля.либо драить польскую сантехнику.лапоть сизокрылый
Гость325675
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А ничего, что в Германии не сформировано правительство, а нынешнее имеет статус ИО и не уполномочено принимать новых решений? В МИДе РФ это вообще знают или живут в своём мире возродившегося СССР?
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