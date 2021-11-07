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Об этом заявила представитель МИД Мария
Захарова. Речь идет о предложении России обсудить итоговый документ прежде, чем
проводить нормандскую встречу. Берлин и Париж попросту не реагируют на инициативы
Москвы, при этом продолжая обвинять нашу страну в том, что она ничего не делает.
Захарова указала, что Европа демонстративно не замечает хамской политики Украины. Хотя именно Франция и Германия постоянно говорят о необходимости проведения нормандских встреч.
Между тем РФ напоминает из раза в раз, что прежде чем организовывать эти переговоры, необходимо понимать, к чему они приведут.
Ранее глава МИД Сергей Лавров отказался в ближайшее время участвовать во встрече в нормандском формате. Как пояснила Захарова, у министра плотный график. Кроме того, российской стороне нужно ясное понимание о результатах мероприятия.
Высказывался не так давно министр и о перспективах нормандского формата. Все зависит от того, будет ли Киев выполнять Минские соглашения. Как показывает практика, пока обещания не исполняются.
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