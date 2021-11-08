Особенности отношений Путина и Лукашенко раскрыл госсекретарь Союзного государства

Особенности отношений Путина и Лукашенко раскрыл госсекретарь Союзного государства
Александр Лукашенко и Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/via Global Look Press/www.globallookpress.com
Главы России и Белоруссии защищают собственные интересы

Однако при этом политики не отказываются от компромиссов.

Госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев раскрыл тонкости отношений Владимира Путина и Александра Лукашенко. Он отметил, что президенты, естественно, стоят на страже интересов своих государств, но при этом не забывают и о взаимной выгоде. Диалог Путина и Лукашенко иллюстрирует политику людей, которые осознают, что несут ответственность за граждан и будущее стран, которые возглавляют.

Мезенцев подчеркнул, что именно на этом базируются союзные программы, утвержденные российским и белорусским лидерами.

Напомним, в начале ноября прошел Высший Госсовет, на котором РФ и Белоруссия утвердили почти три десятка союзных программ.

Ранее это заседание прокомментировал политолог. Эксперт считает, что Путин не случайно решил выйти на связь с Крымского полуострова. Глава РФ намеренно избежал очной встречи с белорусским коллегой, заявил Суздальцев. Это, по его словам, стало неким посылом Лукашенко – мол, если Минск хочет финансовой поддержки, стоило бы посетить и признать Крым российским.

Источник: Телеканал «Беларусь 1» ✓ Надежный источник
Кристина ЧЕРНИКОВА

Ответить:

Гость326817
Пожаловаться Ответить
Вячеслав Москва
“…мол, если Минск хочет финансовой поддержки, стоило бы посетить и признать Крым российским.…” – как Ленин называл таких политиков?
чуть не забыл - россия гоуно
Гость326817
Пожаловаться Ответить
Вячеслав Москва
“…мол, если Минск хочет финансовой поддержки, стоило бы посетить и признать Крым российским.…” – как Ленин называл таких политиков?
это не важно. все у вас - мышиная возня. вы так - на уровне новостей когда нет ничего особо важного.
Вячеслав Москва
Пожаловаться Ответить
“…мол, если Минск хочет финансовой поддержки, стоило бы посетить и признать Крым российским.…” – как Ленин называл таких политиков?
1
новости партнеров
По теме

"Это тупик": немецкий эксперт указал на ошибку Запада в отношении России

Подход ЕС и США "делайте, что мы говорим" не работает

Франция и Германия игнорируют предложения России по встрече в нормандском формате

Европа демонстративно не замечает "хамского поведения" киевских властей

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей