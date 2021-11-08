Международная политика может стать темой ближайшей встречи Путина и Байдена

Двусторонние отношения России и США сегодня оставляют желать лучшего. По версии профессора Чикагского университета Джона Миршаймера, основную ответственность за ухудшение ситуации несет Белый дом. Он уверен, что в ближайшей перспективе улучшить политический климат между Москвой и Вашингтоном не получится.

Безусловно, проблематика международных отношений станет одной из главных тем потенциального саммита лидеров двух государств. По словам эксперта, встреча с участием Владимира Путина и Джо Байдена уже готовятся, однако пока стороны держат в тайне время, место и будущих переговоров.

Миршаймер отметил, что добиться улучшения международных отношений Байдену будет весьма проблематично, даже если он этого захочет. Дело в том, что у президента США сегодня очень много проблем в международной политике. Политолог уверен, что американский президент больше занят Китаем.

Он также назвал причины ухудшения отношений между Москвой и Вашингтоном. Эксперт подчеркнул, что Кремль негативно относится к постоянным попыткам расширить Евросоюз и НАТО, передвигая границы союзников США все ближе к России.

Основными точками, приведшими к негативной ситуации, по словам политолога, стали конфликты в Грузии и на Украине. Они возникли после "цветных революций", организованных американцами. Еще одна причина – желание Белого дома сделать мир однополярным, где бы доминировало США.

К слову, ранее в США назвали способ, как вытеснить Россию из Черного моря. Американский военный призвал НАТО завезти в регион новое оружие.