Американский политолог возложил на США ответственность за ухудшение отношений с Россией

Американский политолог возложил на США ответственность за ухудшение отношений с Россией
Фото: Ohde/face to face/www.globallookpress.com
Международная политика может стать темой ближайшей встречи Путина и Байдена

Двусторонние отношения России и США сегодня оставляют желать лучшего. По версии профессора Чикагского университета Джона Миршаймера, основную ответственность за ухудшение ситуации несет Белый дом. Он уверен, что в ближайшей перспективе улучшить политический климат между Москвой и Вашингтоном не получится.

Безусловно, проблематика международных отношений станет одной из главных тем потенциального саммита лидеров двух государств. По словам эксперта, встреча с участием Владимира Путина и Джо Байдена уже готовятся, однако пока стороны держат в тайне время, место и будущих переговоров.

Миршаймер отметил, что добиться улучшения международных отношений Байдену будет весьма проблематично, даже если он этого захочет. Дело в том, что у президента США сегодня очень много проблем в международной политике. Политолог уверен, что американский президент больше занят Китаем.

Он также назвал причины ухудшения отношений между Москвой и Вашингтоном. Эксперт подчеркнул, что Кремль негативно относится к постоянным попыткам расширить Евросоюз и НАТО, передвигая границы союзников США все ближе к России.

Основными точками, приведшими к негативной ситуации, по словам политолога, стали конфликты в Грузии и на Украине. Они возникли после "цветных революций", организованных американцами. Еще одна причина – желание Белого дома сделать мир однополярным, где бы доминировало США.

К слову, ранее в США назвали способ, как вытеснить Россию из Черного моря. Американский военный призвал НАТО завезти в регион новое оружие.

Источник: Коммерсантъ ✓ Надежный источник
Борис ЭЛЬФАНД

Ответить:

Гость326817
Пожаловаться Ответить
а какие отношения могут быть со страной третьего мира и третьего сорта ? давить будем пидорашку.
а то воняет сильно
1
новости партнеров

"Это тупик": немецкий эксперт указал на ошибку Запада в отношении России

Подход ЕС и США "делайте, что мы говорим" не работает

Франция и Германия игнорируют предложения России по встрече в нормандском формате

Европа демонстративно не замечает "хамского поведения" киевских властей

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей