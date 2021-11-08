Эксперт назвал причину увольнения пяти украинских министров

Эксперт назвал причину увольнения пяти украинских министров
Фото: Britta Pedersen/ZB/www.globallookpress.com
Чиновники плохо пиарили президента Зеленского

Бывший руководитель экономического ведомства Украины Виктор Суслов объяснил, почему сразу пять министров лишились своих должностей. По мнению эксперта, громкие отставки связаны с нежеланием чиновников хвалить действующею власть, а в частности, президента Владимира Зеленского.

В эфире политического ток-шоу на телеканале "112 Украина", экс-министр экономики отметил, что во властных кругах Незалежной особенно ценятся способности чиновников к пиару начальства. Он напомнил, что от депутатов из партии Зеленского уже звучат обвинения в сторону уволенных министров, мол они давали мало интервью, не участвовали в телевизионных программах и не агитировали за политический курс главы государства.

Эксперт привел в пример уволенного министра обороны Украины, генерала Андрея Тарана, который, по его словам, профессионально выполнял свою работу, но в то же время не занимался пиаром властей. Суслов иронично отметил, что руководство Незалежной посчитало такое поведение неприемлемым. Экс-министр подчеркнул, что остальные чиновники, лившиеся своих портфелей, тоже были непубличными людьми.

Напомним, пять членов правительства Украины были отправлены в отставку 3 ноября на заседании Верховной Рады. Оборонное ведомство Незалежной, по решению парламента, вместо Андрея Тарана возглавил Алексей Резников, который ранее в кабмине курировал вопросы по возвращению "временно оккупированных" территорий.

Источник: ПолитНавигатор ✓ Надежный источник
Борис ЭЛЬФАНД

Ответить:

Гость325077
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Все разумные люди бегут с этой бандеровской Украины.Это же ад...
Гость325077
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В здравом уме и твердой памяти не один человек не будет иметь дело с убийцей и дураком Зеленским.
Грость
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Ну, зато Резников будет не только пиарить Зеленского но и сосать во славу уронины его отбитый об рояль писюк!
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