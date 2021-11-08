Захарова раскрыла детали задания для Нуланд от Москвы

Захарова раскрыла детали задания для Нуланд от Москвы
Мария Захарова. Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Разрешение визового кризиса - первый шаг к нормализации двустороннего сотрудничества

США завели российско-американские отношения в тупик и теперь должны предпринять усилия, чтобы направить их в нормальное русло. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По мнению Москвы, начать "разблокировку" Вашингтон должен с практических шагов, в первую очередь, ликвидируя кризис с визами. Об этом было четко указано заместителю госсекретаря США Виктории Нуланд, когда она приезжала на переговоры в РФ в октябре.

"Это не шанс, это конкретное задание, с которым госпожа Нуланд покинула территорию Российской Федерации",

– подчеркнула Захарова в эфире телеканала "Вести". Теперь будет понятно, действительно ли США "хотят двигаться дальше, в какое-либо будущее двусторонних отношений", или все их слова на этот счет – пустая риторика. Если проблема с визами будет решена, то и по другим направлениям удастся продвинуться, уверена дипломат. Фрагмент интервью опубликован в телеграм-канале Марии Захаровой.

Виктория Нуланд провела в Москве три дня в середине октября. За это время она встретилась с замминистра иностранных дел РФ Сергеем Рябковым, помощником президента РФ Юрием Ушаковым и замглавы администрации президента РФ Дмитрием Козаком. По оценке Захаровой, переговоры были "откровенными" и "полезными".

Уже после возвращения Нуланд в Вашингтон стало известно, что США решили выдавать гражданам России визы как людям "без нации". В частности, им предложено обращаться в посольство Польши за получения разрешения на въезд в Соединенные Штаты.

Источник: Телеграм-канал ✓ Надежный источник
Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

Бандеровская Украина , -база НАТО- водка, пиво, сало--и Америки не стало.  
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НАТО имеет военный бюджет $1.2 трлн, США - $750 млрд.,Бюджет талибов 20 долларов и то фальшивых ,и они гоняют нато по пустыне, а янки сбежали сверкая пятками . уах уах уах
здравомыслюк
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Правильно один человек написал - *нас пугали, что придёт Путин - будет Украине ..ппц... ...ппц пришел, а где же Путин!???*
здравомыслюк
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Из Гимна слов не выбросишь. Союз нерушимый, республик свободных, Сплотила навеки, Киевская Русь.
"Без нации" - звучит пошло. Россия - страна многонациональнвя, а вот есть ли в конституции страны определение, что такое "русская нация" и кто такие "русские", "россияне". Выдать бумажку с рассейской двуглавой курицей и назвать рогатого оленя из тундры "руським" - это позор для "руськой нации".
Куда приходит Россия, везде становится плохо*!? То-то у нас с приходом во власть американских марионеток и *советников* после майдана *процветание и благодать* -промышленности почти нет, сельское хозяйство едва дышит, кредитов МВФ *выше крыши*, а теперь еше и энергетика вот-вот *накроется медным тазом*,,,Правильно один человек написал - *нас пугали, что придёт Путин - будет Украине ..ппц... ...ппц пришел, а где же Путин!???*
Гость312561
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Из Гимна слов не выбросишь. Союз нерушимый, республик свободных, Сплотила навеки, Киевская Русь.
"Без нации" - звучит пошло. Россия - страна многонациональнвя, а вот есть ли в конституции страны определение, что такое "русская нация" и кто такие "русские", "россияне". Выдать бумажку с рассейской двуглавой курицей и назвать рогатого оленя из тундры "руським" - это позор для "руськой нации".
Какой убогий кругозор, убогое мышление , убогий комментарий .. жаль тебя .Путешествуй развивай кругозор, повышай интеллект и свой уровень интеллигентности, затем возвращайся на утро.ру 
Гость312561
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Гость329340
так у русских теперь и главный герой тот который убил первого русского в 15 лет.
а второй "<цензура>" - чурка монгольская, руководит армией. в армии ни разу не был.
Пришёл на чужой сайт писать ложь и глупости ? так ведут себя только обиженные жизнью  и некультурные люди, Желаю тебе найти своё счастье и обрести мир в душе
Гость329340
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Из Гимна слов не выбросишь. Союз нерушимый, республик свободных, Сплотила навеки, Киевская Русь.
"Без нации" - звучит пошло. Россия - страна многонациональнвя, а вот есть ли в конституции страны определение, что такое "русская нация" и кто такие "русские", "россияне". Выдать бумажку с рассейской двуглавой курицей и назвать рогатого оленя из тундры "руським" - это позор для "руськой нации".
так у русских теперь и главный герой тот который убил первого русского в 15 лет.
а второй "<цензура>" - чурка монгольская, руководит армией. в армии ни разу не был.
Из Гимна слов не выбросишь. Союз нерушимый, республик свободных, Сплотила навеки, Киевская Русь.
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"Без нации" - звучит пошло. Россия - страна многонациональнвя, а вот есть ли в конституции страны определение, что такое "русская нация" и кто такие "русские", "россияне". Выдать бумажку с рассейской двуглавой курицей и назвать рогатого оленя из тундры "руським" - это позор для "руськой нации".
Гость312561
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Гость326817, здравствуй тролль ,гневливость, мстительность и желание что либо доказать, являются основными признаками несостоявшейся личности. Желаю тебе найти своё счастье и обрести мир в душе.
Гость334256
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Гость326817 , стал нервным ? обидчивым и гневливым ? потерял покой, ?пытаешься всем что то доказать ? споришь c ботами ? называешь себя "мы" как голем Смигол из Lord Of the Rings  ? Тебе нужен хороший специалист ! Клиника "Ом Шанти Шанти" на Кутузовском проспекте дом 35 г. Киев , ждёт тебя !
Гость334256
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Гость326817
Опачки - как эффективно оказалось закрытие виз то а ! Браво ! рашка само собой а США никто не отменял.
попатриотничали и поехали отдыхать в Майами.
проститутки вы и есть проститутки.
Гость326817, здравствуй  тролль ,гневливость, мстительность и желание что либо доказать, являются основными признаками несостоявшейся  личности.
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