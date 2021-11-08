В МИД РФ прокомментировали сообщения о саммите Путина и Байдена

В МИД РФ прокомментировали сообщения о саммите Путина и Байдена
Фото: Anita Kumar - Pool Via Cnp/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
СМИ активно пишут о потенциальной встрече глав государств

В последнее время как в отечественных, так и в зарубежных средствах массовой информации появилось много сообщений о возможной встрече российского и американского лидеров, Владимира Путина и Джо Байдена. По мнению целого ряда экспертов, необходимость в проведении саммита глав двух государств возникла по причине ухудшения международных отношений. Однако в МИД РФ эту информацию не подтверждают.

Заместитель главы российского внешнеполитического ведомства Сергей Рябков отметил, что конкретная информация по поводу очных переговоров президентов на данный момент отсутствует. Дипломат уточнил, что организация контактов между главами государств – тема довольно сложная. Меж тем, по его словам, сегодня ни Кремль, ни Белый дом не ведут переговоров о времени и месте потенциального саммита.

Кроме того, Рябков подчеркнул, что в ряде СМИ, действительно, активно обсуждается тема возможной встречи президентов России и США. Однако чиновник назвал подобные сообщения информационными выбросами. 

Напомним, ранее американский политолог Джон Миршаймер заявил, что саммит с участием Путина и Байдена уже готовится, однако вся информация пока держится в тайне. По мнению эксперта, президенты в ходе встречи должны обсудить, в том числе, двухсторонние отношения России и США.

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
Борис ЭЛЬФАНД

Ответить:

Гость326817
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Саммит Джо Байдена и какого то хьера ? :))
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