Президент Украины не сможет поменять правила игры

Пока рейтинг украинского президента Владимира Зеленского бьет антирекорды, в стране усиливается роль олигархов. Политолог Вадим Карасев уверен, что именно представители крупного бизнеса сегодня являются правящим классом, поэтому глава государства не сможет с ними эффективно бороться.

По мнению эксперта, у Зеленского просто не хватит ресурсов, чтобы одержать победу в войне с олигархами. Он напомнил, что предыдущие лидеры Украины уже потрепали поражение, когда решили, что смогут поменять правила игры.

Так, война с местными олигархами для экс-президента Виктора Януковича закончилась Майданом и потерей власти. Его преемнику Петру Порошенко, по словам политолога, помешали избраться на второй срок.

Аналогичная история может произойти и с действующим главой государства, потому что Владимир Зеленский сегодня ведет открытую войну с одним из богатейших людей Украины Ренатом Ахметовым. Косвенно версия экспертов подтверждается тем, что все политические противники нынешнего президента получают эфир на телеканале олигарха.

Отметим, что политолог Андрей Золотарев тоже не исключает, что олигархические элиты Украины решили сместить Зеленского с поста президента. Эксперт подчеркнул, что кресло главы государства может занять экс-спикер Верховной Рады.

К слову, власти Незалежной предпринимают отчаянные попытки спасти рейтинг Зеленского. Бывший министр экономики Украины заявил, что недавние отставки сразу пяти министров связаны с их нежеланием пиарить президента.