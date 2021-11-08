Лидер НАУ призвал ввести новые санкции против белорусского режима

С самого утра понедельника, 8 ноября, в Сети активно распространяют видео, снятое недалеко от линии соприкосновения Польши и Белоруссии. На кадрах запечатлено множество людей с вещами, движущихся пешком в сторону государственной границы с Евросоюзом. Оппозиционный политик Павел Латушко не исключает, что вскоре может начаться штурм польской границы.

По данным руководителя движения "Народное антикризисное управление", в толпе могут быть "сотни и тысячи" мигрантов. Речь идет о выходцах из стран ближневосточного региона, которые стремятся через Белоруссию попасть на территорию Евросоюза. Очевидцы рассказывают о нескольких сотнях нелегалов, идущих к госгранице.

"На наших глазах совершается преступление" – заявил Латушко.

Оппозиционер подчеркнул, что белорусские власти намеренно организовали потенциальный штурм польской границы для еще большей эскалации миграционного кризиса. По его словам, сегодня у президента Александра Лукашенко развязаны руки, потому что Евросоюз до сих пор не ввел соответствующие санкции против режима. Политик призвал исправить эту ситуацию.

"Необходимо быстро вводить санкции в отношении режима", – отметил Латушко.

Напомним, ранее основатель НАУ объяснил, как вторичные санкции США могут ударить по режиму Лукашенко. Политик уверен, что новые ограничение остановят финансирование действующих властей Белоруссии.