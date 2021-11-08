В Кремле подтвердили общение Путина с главой американской разведки

В Кремле подтвердили общение Путина с главой американской разведки
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Директор ЦРУ прилетал в Москву в начале ноября

Президент России Владимир Путин действительно общался с руководителем Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильямом Бёрнсом, когда тот находился в Москве. Но личной встречи не было, разговор был организован по телефону. Об этом сообщил в понедельник, 8 ноября, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Ранее американский телеканал CNN распространил информацию, что глава ЦРУ летал в Москву "предупредить" ее руководство о планах Киева, а после поездки связался с украинским президентом Владимиром Зеленским с целью снизить накал напряженности между РФ и Украиной. Но даже на Западе усомнились в достоверности этих сведений.

Песков подтвердил, что Путин общался с Бернсом, но повестка была гораздо шире.

"Двусторонние отношения, кризисная ситуация в дипломатической практике, обмен мнениями по региональным конфликтам",

– перечислил Песков, отметив, что вопросам кибербезопасности также было уделено внимание, передает РИА "Новости".

Бернс находился в Москве 2-3 ноября. Его визит не анонсировался, однако кортеж высокопоставленного американца попал в объективы телекамер. Известно, что глава ЦРУ встречался с секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым и директором Службы внешней разведки РФ Сергеем Нарышкиным. 

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что замгоссекретаря Госдепа США Виктория Нуланд после визита в Москву в середине октября повезла в Вашингтон "конкретное задание".

Источник: РИА Новости
Николай ВИКТОРОВ

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