Почему Лукашенко пошел на эскалацию миграционного кризиса: объяснил эксперт

Почему Лукашенко пошел на эскалацию миграционного кризиса: объяснил эксперт
Александр Лукашенко. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
продолжениеЛукашенко расплатится новыми санкциями за польских мигрантов
Белоруссия может оказаться в еще большей геополитической изоляции

Европейский миграционный кризис, начавшийся еще летом текущего года, перешел совершенно в иную стадию. Если раньше польские и литовские силовики задерживали на границе по несколько выходцев из азиатских стран, то сегодня, 8 ноября, дело может дойти до полноценного штурма линии соприкосновения Белоруссии и Евросоюза. Аналитик Петр Кузнецов уверен, что президент Александр Лукашенко пошел на эскалацию конфликта.

Эксперт отметил, что миграционный кризис начал усугубляться сразу после того, как белорусский правитель решил вопросы, связанные с Союзным государством. По его словам, теперь Минск намерен оказать давление на Брюссель. 

Кузнецов подчеркнул, что Лукашенко хочет добиться от Евросоюза уступок в переговорном процессе. Этот фактор, по мнению аналитика, является мотивом для организации "приграничной гибридной войны".

"В сухом остатке развитие ситуации в сегодняшнем ключе ведет белорусские власти к усилению геополитической изоляции, возможному новому витку санкционного давления и к необходимости что-то "решать" с Москвой", – уверен эксперт. 

Напомним, утром в Сети появились кадры с передвижением предполагаемых нелегалов к линии соприкосновения РБ и ЕС. Очевидцы зафиксировали толпу минимум из нескольких сотен мигрантов. Оппозиционер Павел Латушко не исключил, что белорусские власти решили организовать штурм польской границы. Он возложил вину за эскалацию кризиса на президента Лукашенко и призвал ввести новые санкции против действующего режима.

Официальная Варшава уже начала подготовку к полноценным боевым действиям. На границе введен усиленный режим и шестичасовая готовность к потенциальным провокациям. Литва, которая ранее решила отгородиться от Белоруссии стеной, направила в Польшу свои войска. Вильнюс намерен оказать поддержку соседнему государству. 

Кстати, несколько дней назад Ирак запустил прямые авиарейсы между Минском и Багдадом. Власти исламской республики решили эвакуировать своих граждан из Белоруссии. По словам официального представителя польского министерства по координации спецслужб Станислава Жарина, у нелегалов возникли трудности с пресечением госграницы Евросоюза. 

Источник: UDF ✓ Надежный источник
Борис ЭЛЬФАНД

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