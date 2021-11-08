Партия Зеленского осталась без лидера

Экс-глава решил сосредоточиться на другой работе

Александр Корниенко решил уйти с поста главы пропрезидентской партии "Слуга народа". 

Как сообщили в пресс-службе, это связано с тем, что политик хочет больше времени уделять реформе работы парламента. Ранее Корниенко был избран в руководство Верховной рады. Он заявлял, что будет продолжать руководить партией, поскольку это не запрещено законом. 

Уже в этом месяце состоится съезд партии, на котором будет произведена ротация руководства. 

Ранее в Раде предсказали крах "Слугам народа". 

Источник: Телеграм ✓ Надежный источник
Юлия МИХАЙЛОВА

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