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Александр Корниенко решил уйти с поста главы пропрезидентской партии "Слуга народа".
Как сообщили в пресс-службе, это связано с тем, что политик хочет больше времени уделять реформе работы парламента. Ранее Корниенко был избран в руководство Верховной рады. Он заявлял, что будет продолжать руководить партией, поскольку это не запрещено законом.
Уже в этом месяце состоится съезд партии, на котором будет произведена ротация руководства.
Ранее в Раде предсказали крах "Слугам народа".
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