Экс-глава решил сосредоточиться на другой работе

Александр Корниенко решил уйти с поста главы пропрезидентской партии "Слуга народа".

Как сообщили в пресс-службе, это связано с тем, что политик хочет больше времени уделять реформе работы парламента. Ранее Корниенко был избран в руководство Верховной рады. Он заявлял, что будет продолжать руководить партией, поскольку это не запрещено законом.

Уже в этом месяце состоится съезд партии, на котором будет произведена ротация руководства.

Ранее в Раде предсказали крах "Слугам народа".