Вероятность изменения ядерной политики США оценили в МИД РФ

Заместитель главы МИД Сергей Рябков считает, что у России нет оснований надеяться на пересмотр политики Соединенных Штатов в области ядерных вооружений

Он также отметил, что таких сигналов со стороны США не поступало. Более того, Рябков подчеркнул, что тенденция складывается прямо противоположная – Вашингтон стремится снизить порог применения ядерного оружия, "создавая все больше неопределенности в отношении того, при каких условиях такая опция может быть рассмотрена". Замглавы МИД выразил тревогу по этому поводу и в заключении призвал США дать объяснения по этому вопросу.

Ранее Financial Times сообщала, что союзники американцев (в том числе Великобритания, Германия, Япония и Франция) призвали США не идти по пути перехода к политике неприменения ядерного оружия первыми.

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
Алина РУСИНА

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