Лукашенко расплатится новыми санкциями за польских мигрантов

Лукашенко расплатится новыми санкциями за польских мигрантов
Александр Лукашенко. Фото: president.gov.by
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В Германии уверены, что Белоруссия намеренно усиливает кризис на границе ЕС

Евросоюз готов расширить санкции в отношении Белоруссии. Такой ответ может последовать после того, как на белорусско-польской границе обострилась проблема с беженцами.

В понедельник, 8 ноября, около тысячи выходцев из стран Ближнего Востока с вещами и маленькими детьми направились к белорусско-польской границе, чтобы потом попасть в ЕС и, в частности, в Германию. В Варшаве в связи с этим отправили к границе 12 тыс. силовиков. На помощь Польше командировала войска и соседняя Литва.

Комментируя эту ситуацию, представитель МИД ФРГ Андреа Зассе заявила, что в Берлине очень обеспокоены происходящим.

"Режим Лукашенко по-прежнему призывает мигрантов в Белоруссию и отправляет в опасное путешествие в направлении ЕС. Есть доказательства, что режим в Минске постоянно направляет людей к границе",

– цитирует дипломата РИА "Новости". По словам Зассе, ответ Минску будет единым от всех стран Евросоюза. В том числе, могут быть расширены санкции в отношении Белоруссии, не исключено ограничение авиасообщения. Решение планируется объявить после заседания глав МИД ЕС, которое состоится через неделю, 15 ноября.

Ранее в Минске отметили, что Запад использует миграционный кризис в качестве предлога для санкций против Белоруссии. По словам главы департамента по авиации Артема Сикорского, история с самолетом Ryanair провалилась, но чтобы оправдать закрытое небо, в Европе раздувают историю с беженцами.

Источник: РИА Новости
Николай ВИКТОРОВ

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Шаман
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Таракан хочет начать войну с Европой и втравить туда РФ. Он пойдет вообще на что угодно лишь бы сохранить свое кресло.
Гость 345123
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по пустыне скачат яшки, яшки яшки -педарашки от сандалей и от рашки.
НАТО имеет военный бюджет $1.2 трлн, США - $750 млрд.,Бюджет талибов 20 долларов и то фальшивых ,и они гоняют нато по пустыне, а янки сбежали сверкая пятками . уах уах уах
дела дела
Гость327920
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Когда едешь на Кавказ, солнце светит прямо в глаз. Когда едешь на Рассею, солнце светит прямо в грудь - так и хочется рыгнуть.
hi! Статья - тошнота, берет зевота.
hyi! Свинорыл, сходи кизяка сырого пожри - глядишь и полегчает... :)
по пустыне скачат яшки, яшки яшки -педарашки от сандалей и от рашки.
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утром вечером в обед скачут целых 20 ЛЕТ !
по пустыне скачат яшки, яшки яшки -педарашки от сандалей и от рашки.
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Вот что бы не делала Америка она всегда себе вредит в первую очередь. Ее теперь ни кто не боится не уважает и вообще все в мире мечтают когда она исчезнет.Потому что они как кровавые псы прошлись по всей планете и ни чего кроме горя и бед планете не принесли.
по пустыне скачат яшки, яшки яшки -педарашки от сандалей и от рашки.
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НАТО имеет военный бюджет $1.2 трлн, США - $750 млрд.,Бюджет талибов 20 долларов и то фальшивых ,и они гоняют нато по пустыне, а янки сбежали сверкая пятками . уах уах уах
Когда едешь на Кавказ, солнце светит прямо в глаз. Когда едешь на Рассею, солнце светит прямо в грудь - так и хочется рыгнуть.
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hi! Статья - тошнота, берет зевота.
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