Американские кураторы окажут Киеву хорошую услугу, если напомнят о необходимости соблюдения "Минска"

Недавние кадровые перестановки в составе правительства Украины лишь серьезным образом повысили "ястребиность" официального Киева. Соответствующее заявление сделал министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя новость о новых назначениях в кабмине Незалежной.

Глава российской дипломатии напомнил о недавних словах нового министра обороны Украины – бывший замглавы правительства Незалежной Алексей Резников уже заявил, что Киев вправе применять боевые дроны в Донбассе, а потому не собирается от них отказываться. К тому же, новоиспеченный глава оборонного ведомства сообщил о необходимости замены Минских соглашений на альтернативные договоренности, в которой центральная роль бы отводилась Соединенным Штатам.

Глава российского МИД также напомнил, что Вашингтон многократно подтверждал необходимость выполнения всех договоренностей по ситуации с Донбассом – в том числе и в ходе визита главы Центрального разведывательного управления США Уильяма Бернса.

Напомним, недавно Рада назначила Резникова на пост главы Минобороны. Экс-министр по вопросам реинтеграции "временно оккупированных территорий" заявил, что Киеву необходимы иные форматы по урегулированию конфликта на востоке, и никаких нарушений в использовании боевых дронов в Донбассе украинская сторона не усматривает.

Было бы весьма кстати, указал Лавров, если бы Штаты объяснили Резникову и его коллегам из украинской администрации, что соблюдение всех соглашений позволило бы ускорить решение внутреннего кризиса в стране.

Ранее Лавров высказался о проведении нормандского саммита, припомнив президенту Украины его профессиональное прошлое.