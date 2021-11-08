"В течение двух часов": назван способ НАТО избавиться от Лукашенко

"В течение двух часов": назван способ НАТО избавиться от Лукашенко
Александр Лукашенко. Фото: president.gov.by
Беглый политолог поделился своими предположениями по поводу тактики Альянса после обострения миграционного кризиса

Бывший президент Европейского совета и бывший польский премьер Дональд Туск призвал рассмотреть возможность начала реализации четвертой статьи НАТО, если ситуация на границе между Польшей и Белоруссией ухудшится. В ней указывается, что страны-участницы альянса должны приступить к проведению чрезвычайных мероприятий, если в одном из государств под угрозой окажутся территориальная целостность и безопасность. Беглый политолог Дмитрий Болкунец не исключает, что прибегнуть могут и к реализации следующей, пятой статьи. 

Согласно ей, нападение на одну из стран НАТО рассматривается как нападение на альянс в целом – ее применяли лишь однажды в истории, после 11 сентября 2001 года. 

Болкунец написал в своем телеграм-канале, что миграционный кризис создал угрозу безопасности Литве и Польше. Теперь у НАТО есть основания признать Лукашенко террористом и провести операцию по его аресту. 

"В течении двух часов самозванец и главный террорист Европы могут быть обезврежены. Он нужен живой для проведения трибунала", – заявил оппозиционер.

Ранее Болкунец заявил, что Лукашенко не намеревается реализовывать ни одну из 28 до этого подписанных союзных программ. 

Источник: Телеграм
Роман ИГНАТОВ

Ответить:

Гость326428
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Размечтались. В течении двух часов исчезнут яблоки раздора....
Гость326817
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Давно пора раздавить эти осиные гнезда ! Рашка-пидоращка и сраная белорашка.
Жахните по ним бундесвером !
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