Мигранты подобрались к украинской границе - Погранслужба Польши

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Нарушителей хотят выдать властям Незалежной

Пограничная служба Польши заявила о задержании двух граждан Азербайджана, пытавшихся, по сообщению местных правоохранительных органов, пешком пересечь границу с Украиной. Об этом стало известно сегодня, 8 ноября.

На официальной странице погранслужбы в социальных сетях утверждается, что присутствие указанных лиц на территории Европейского союза признано нежелательным.

"У мужчин 35 и 36 лет были при себе азербайджанские документы, удостоверяющие личность. Несколькими днями ранее они пытались въехать в Польшу международным поездом из Украины. Им был выдан отказ во въезде, потому что они были депортированы из Германии ранее", – говорится в сообщении.

В настоящее время Варшава ведет с Киевом работу по возвращению нарушителей в рамках соглашения о реадмиссии.

Источник: Погранслужба Польши ✓ Надежный источник
Егор МАЛКОВ

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