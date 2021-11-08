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Президенту осталось править чуть больше полугода
На интересный поворот в расследовании авиакатастрофы обратил внимание журналист
Вашингтону стоило наладить отношения с Москвой, полагает обозреватель
Из худышки девушка превратилась в фитоняшку
Международная политика может стать темой ближайшей встречи Путина и Байдена
В Германии уверены, что Белоруссия намеренно усиливает кризис на границе ЕС
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