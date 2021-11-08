Обама высказался о Путине и России после климатического саммита

Обама высказался о Путине и России после климатического саммита
Барак Обама. Фото: Glasgow Christoph Soeder / dpa / www.globallookpress.com
Экс-лидера разочаровало отсутствие президента на мероприятии

Бывший президент Соединенных Штатов Барак Обама критически отозвался о лидерах Российской Федерации и Китая из-за того, что те не стали принимать участие в климатической конференции COP26, которая состоялась в Глазго.

Политик признался, что ему было весьма "прискорбно видеть", что лидеры двух государств, являющихся одними из наиболее крупных "источников выбросов", решили не участвовать в официальном мероприятии. Обама также заявил, что национальная стратегия упомянутых стран лишь отражает недостаток в срочных мерах, либо их стремление к сохранению статуса-кво на правительственном уровне.

"Очень жаль", – заявил Обама во время выступления на климатической конференции.

Бывший президента США добавил, что лидерство в климатических вопросах необходимо сохранить за развитыми экономиками – Соединенными Штатами и Европейским союзом. Однако международное сообщество нуждается в лидерстве РФ, Китая и Индии, а также остальных крупнейших государств, включая Индонезию и Бразилию.

"Мы не можем позволить себе оставить кого-то в стороне", – добавил политик.

Напомним, конференция по климату проходит в Шотландии с 31 октября по 12 ноября. В программу мероприятий входят не только переговоры официальных лиц, но и обсуждение тем для стимуляции амбициозных планов в климатической сфере – на общественном и экономическом уровнях.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обвинил Россию в подпорченной репутации Владимира Зеленского, которого не оказалось на климатической конференции в момент объявления его имени. 

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
Егор МАЛКОВ

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Сами впрягайтесь и тяните. А то вы потом сдрысните, а Индиям и Бразилиям расхлёбывать. Нас и здесь хорошо кормят.
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