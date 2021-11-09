Зеленского может спасти только Путин - депутат Рады

Зеленского может спасти только Путин - депутат Рады
Владимир Зеленский. Фото: Volodymyr Zelensky/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
У президента Украины нет иных альтернатив, уверен парламентарий

Депутат Верховной рады, представитель "Оппозиционной платформы" Илья Киева опубликовал в социальных сетях видеообращение, адресованное Владимиру Зеленскому. Парламентарий порекомендовал обратиться главе государства  к президенту Российской Федерации – никто другой, уверен политик, лидеру Незалежной помочь уже не в состоянии.

Вся история с президентством Зеленского завершится фатальным падением последнего, полагает политик. Причиной тому стали многочисленные промахи и преступления, совершенные действующей украинской администрацией. Один из самых явных примеров – отставка Арсена Авакова с должности главы МВД, хотя именно он, заявил Кива, в свое время привел Зеленского к власти, выступая опорой для нового президента.

Парламентарий считает, что экс-министр неким образом смог объединить вокруг себя противников политического руководства страны и готовит переворот, от которого Зеленскому не уйти. Шанс президента Украины "сегодня в Путине" – российский лидер является единственным человеком, способным разрешить катастрофическую для Зеленского ситуацию, пишет URA.ru.

"Именно эту игру сыграет президент Украины", – поделился мыслями Кива.

У Зеленского остается всего лишь два пути: либо союз с Российской Федерацией, либо арест с тюремным заключением. Первый вариант, полагает представитель ОПЗЖ, позволит решить Украине множество вопросов. Путин же обеспечит для Незалежной "спокойное правление", которое запомнится отсутствием внешних и внутренних противников, добавил Кива.

Ранее депутат ОПЗЖ поздравил президента России с днем рождения, после чего столкнулся в своей адрес с угрозами лишения украинского гражданства.

Источник: Facebook ✓ Надежный источник
Егор МАЛКОВ

Ответить:

Жадность фраера сгубила
Пожаловаться Ответить
Репутация подмочена, Зеленский сломался, несите следующего.
Гость328518
Пожаловаться Ответить
Это надо было сделать 30 лет назад или вообще не отделяться. Сколько бед избежали бы, но тем кто в Раде важнее личное обогащение и пресмыкание пред госдепом сшп.
1
новости партнеров
По теме

Американский политолог возложил на США ответственность за ухудшение отношений с Россией

Международная политика может стать темой ближайшей встречи Путина и Байдена

Лукашенко расплатится новыми санкциями за польских мигрантов

В Германии уверены, что Белоруссия намеренно усиливает кризис на границе ЕС

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей